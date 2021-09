Fußball-Landesliga

vor 51 Min.

Der SV Mering holt nur einen Punkt

Plus Aystetten geht beim MSV früh in Führung. Das Team erweist sich als ein schwieriger Gegner. Die Gastgeber haben das Unentschieden Torwart Baumann zu verdanken.

Von Christoph Danowski

Wenn mal so gar nichts läuft, dann war das wohl für die Meringer in diesem Spiel gegen Aystetten. Die Gäste machten nämlich von Beginn an Druck auf den MSV, gingen früh auf den ballführenden Spieler und verleiteten somit die Gastgeber zu in letzter Zeit selten gewordenen Abspielfehlern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen