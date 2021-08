Tabellenletzter: SV Mering kämpft mit sich und Personalsorgen

Plus Der SV Mering fährt als Tabellenletzter zum Kellerduell am Samstag nach Geretsried. Co-Trainer Roland Pankratz vertritt ein letztes Mal Coach Ajet Abazi.

Nach fünf Spieltagen ist die Tabelle zwar noch nicht sehr aussagekräftig, einrahmen wird man sich die aktuellen Platzierungen beim SV Mering aber ganz bestimmt nicht. Im Gegenteil – der MSV blickt derzeit nur ungern auf die Rangliste der Landesliga Südwest. Dort muss man nämlich lange suchen, bis man die Meringer erblickt, zumindest wenn man von oben nach unten liest. Aktuell hat das Team von Trainer Ajet Abazi die Rote Laterne inne – das soll sich am Samstag ändern. Ab 15 Uhr ist man bei der TuS Geretsried zu Gast. Ein echtes Kellerduell, in das die Meringer ersatzgeschwächt gehen.