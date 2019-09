vor 7 Min.

Gundelsdorf empfängt den Tabellenzweiten

Mit einem 3:0 gewann der FC Gundelsdorf sein letztes Spiel gegen den SC Oberbernbach. Nun steht ein hartes Spiel gegen Stätzling II an.

Brisante Begegnungen auf dem Spielplan. SF Bachern stellt sich BC Aresing

Der sechste Spieltag hat es in sich in der Kreisklasse Aichach. Wohin man schaut, es stehen nur brisante Begegnungen auf dem Spielplan. Bereits am Samstag eröffnet dabei der FC Gundelsdorf den Spieltag. Um 17 Uhr erwartet die Schmalzl-Elf dazu auf dem heimischen Sportplatz den FC Stätzling II.

Die Jauernig-Elf kommt mit der Empfehlung, noch keinen Punkt abgegeben zu haben – fünf Spiele, fünf Siege in der neuen Umgebung für den Umsiedler aus der Augsburger Kreisklasse. FCG-Coach Thomas Schmalzl freut sich bereits auf diese Begegnung: „Top, wir haben es gerade noch rechtzeitig geschafft, zu unserem Jubiläumswochenende die Form zu finden.“ Dennoch sieht er sein Team, das die 60-Jahr-Feier begeht, als Außenseiter. „Wir wissen, was wir können, und wollen die Stätzlinger natürlich ärgern“, verspricht er den Gästen einen heißen Tanz.

Der Auftakt verlief beim Drittplatzierten der letzten Saison nicht nach Wunsch. „Und dann waren Aresing und Bachern zwei ausgesprochene Kracher“, sieht der 46-Jährige die beiden in der Endabrechnung auch ganz vorne. Auch vom Aufsteiger SF Bachern ist er angetan: „Die haben ein ausgesprochen gutes und breit aufgestelltes Personal, das für die Kreisklasse schon ein Pfund ist.“ Ähnlich stuft er dabei auch den Samstagsgegner FC Stätzling II ein. Die Bezirksliga-Reservisten verfügen über nahezu 15 gleichwertige Akteure. Thomas Schmalzl ist sich der schweren Heimaufgabe bewusst: „Das ist schon eine Augenweide, wie die drei Führenden personell alle aufgestellt sind.“Aber auch in Gundelsdorf sieht er aufgrund der letzten positiven Ergebnisse wieder frischen Aufwind. Dabei ist er sehr froh, „dass wir Thomas Nöbel im Sommer für uns gewinnen konnten“, lobt er den Neuzugang.

Nicht minder brisant sind die Begegnungen am Sonntag. Aufsteiger SF Bachern fährt mit der Empfehlung des 6:2-Derby-Sieges über Ottmaring zum Spitzenreiter BC Aresing. Beide haben ihre fünf Spiele bisher schadlos bestritten. Nicht weniger Brisanz steckt im Kellerderby, wenn der Tabellenvorletzte SV Ottmaring den SV Ried – beide noch keinen Sieg und nur jeweils einen Zähler auf dem Konto – zu Hause erwartet. Der TSV Kühbach hofft beim Mittelfeldnachbar SV Wulfertshausen, wieder in die positive Spur zurückzufinden. (r.r)

Themen folgen