Gut gestartet, schwach aufgehört Lokalsport

Kissings Landesliga-Damen beenden das Jahr mit einer Heimniederlage. Beim 24:32 gegen den HT München ist eine lange Torflaute ausschlaggebend.

Von Domenico Giannino

Die Kissinger Damen verloren mit 24:32 (13:16) gegen den HT München verloren und gehen auf Platz zwölf in die Weihnachtspause.

Für das letzte Spiel des Jahres musste der SC auf Irmi Kefer verzichten. Dafür war Anne Huber wieder zurück im Kader. Kissing wollte punkten und dieses Unterfangen ließ sich im ersten Durchgang lange Zeit gut an. Kissing leistete sich zwar nach einer guten Viertelstunde eine kurze Schwächephase. Das zwischenzeitliche 7:11 brachte die Damen aber nicht aus dem Konzept. Sie reagierten gut, steigerten sich defensiv und gingen nach über sieben Minuten ohne Gegentor mit 12:11 in Führung. Rückkehrerin Anne Huber stellte dann vier Minuten vor der Pause auf 13:12. Danach gelang dem KSC aber lange kein weiteres Tor mehr. München führte so zur Pause in einem abwechslungsreichen Spiel mit 16:13.

Den Gastgeberinnen gelang im zweiten Durchgang kein guter Start. Nur ein Kissinger Tor in den ersten neun Minuten ließ den KSC-Rückstand auf 14:20 anwachsen – dabei vergab man auch einen Siebenmeter. Nach dem 15:22 nahm Trainerin Julia Rawein eine Auszeit. Dieser folgte sofort ein Treffer, aber danach musste Kissing abreißen lassen. Das ersatzgeschwächte Team konnten es in der Folge nicht verhindern, dass der Rückstand nach dem 16:22 auf 16:27 anwuchs. Dies bedeutete die Vorentscheidung, Kissing schaffte danach nur noch Ergebniskosmetik.

Mit der 24:32-Heimniederlage endet ein Handballjahr, in dem der Kissinger durch großes Verletzungspech selten sein volles Potenzial abrufen konnte. In den letzten Spielen konnten die Handballerinnen so manchmal nur acht oder neun Feldspielerinnen aufbieten. Am 6. Januar 2019 endet die erste Halbserie mit einem Heimspiel gegen Dachau II.

Kissing F. Lang; A. Lang; Kasper (1); Pusch (4); Eder (5); R. Gottwald; Huber (5); Sirch; Kalischko; Winter (7/3); Walther (2); Herrmann; Krüger.

