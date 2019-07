vor 7 Min.

Gute Ergebnisse

Tegernbacher Teams stehen mehrmals auf dem Stockerl

Trotz des großen Kiser-Gedächtnis-Turniers auf den eigenen Bahnen waren die Tegernbacher Stockschützen auch noch bei Freundschaftsturnieren erfolgreich unterwegs. Die Damen belegten in der Bezirksoberliga in Kühbach den zehnten Rang.

Michael Wagner (SC Tegernbach) und Luis Merkl (EC Feldkirchen) traten als Spielgemeinschaft beim stark besetzten Duo-Turnier des SV Fuchstal an. Dort holten sie am Ende 12:2 Punkte (Stocknote 3,068) und damit den Sieg in der Gruppe standen.

Beim Ü50-Turnier des FC Emmering vertraten Martin Kurz, Gerhard Engelmann, Hans Zitzenzier und Hans Hamberger die Tegernbacher Farben. Dem Sieg gegen Germering folgten eine Niederlage gegen den Gastgeber und ein Remis gegen Olching. Amperland und Herrsching wurden besiegt, gegen Priel gab’s ein Unentschieden. Der anschließenden Niederlage gegen Inselmühle ließ man im letzten Spiel einen Sieg über Maisach folgen. Sieger wurde Inselmühle klar mit 14:2 Punkten vor Olching (11:5) und Tegernbach (10:6).

Die Damen des SCT mussten in der Bezirksoberliga auf Lis Wagner verzichten und starteten mit Lissi Kurz, Petra Hamberger, Irmi Heiß und Annika Benz, die ihr erstes großes Turnier bestritt. Zum Auftakt wurde Griesbeckerzell besiegt, dann unterlag man Fuchstal klar. Gegen Füssen wurde wieder gewonnen, gegen Weilach verlor man knapp. Nach dem Sieg gegen Gersthofen setzte es eine Niederlage gegen Unter-/Oberbrunn und gegen Wertingen wurde noch ein Remis erkämpft. Nachdem bei Annika Benz die Kräfte schwanden, kam für sie Andrea Leber ins Team. Gegen Wörthsee unterlag man, aber dafür wurde Lagerlechfeld bezwungen. In den letzten drei Partien gegen Weißenhorn, Dasing und Schondorf II war nichts mehr zu holen, sodass am Ende mit 9:15 Punkten der zehnte Rang heraussprang. (HJ)

