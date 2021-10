Handball-Bayernliga

14:40 Uhr

Dem TSV Friedberg fehlt am Ende die Kraft

Plus Der TSV verliert sein Auswärtsspiel gegen den TSV Roßtal denkbar knapp mit 22:23. Bis zum Schluss bleibt die Partie sehr spannend.

Von Domenico Giannino

Die Friedberger Handballer haben auch ihr zweites Spiel in der Saison verloren, wobei die Niederlage diesmal äußerst knapp war. Mit 22:23 hatten sie am Samstagabend das Nachsehen im Auswärtsspiel beim TSV Roßtal. In der Bayernliga konnten die Handballer eine Zweitoreführung in der Schlussviertelstunde nicht verteidigen.

