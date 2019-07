17:24 Uhr

Herren 50 freuen sich über ihren Erfolg

Das Team des TC Dasing wird Meister in der Bezirksklasse 2. Die Herren 40 haben auch noch eine Chance.

Die Dasinger Tennisspieler haben einige Erfolge vorzuweisen. Die Knaben 14 des TC Dasing beendeten die Saison mit einem Platz im Mittelfeld. Mit 4:2 siegte man beim Tabellenletzten in Reisensburg. Vierter wurden die Junioren 18 durch ein 4:2 in Haunstetten. Vierter wurden auch die Damen in der Bezirksklasse 2 nach der knappen 4:5-Niederlage am letzten Spieltag in Lechhausen.

Die Herren traten am letzten Spieltag in der Kreisklasse 3 in Wulfertshausen an und mussten sich auch knapp mit 4:5 geschlagen geben, letztendlich erreichte man auch den vierten Platz. Denkbar knapp verloren die Damen 40 in Bergheim. Michaela Moucka, Kathrin Kindt und Desanka Lechner sorgten für die Punkte im Einzel, Diana Fumarola/Michaela Moucka holten den Doppelpunkt. Mit dem sechsten Platz wurde der Klassenerhalt in der Bezirksklasse 1 geschafft.

Im Derby um die rote Laterne traten die Herren 50 II gegen Friedberg III an. Bruno Lang/Dempf und Volker German konnten in den Einzeln punkten, mussten sich aber insgesamt mit dem 2:4 geschlagen geben und dem letzten Platz begnügen. Besser machten es die Herren 40 bei der TSG Augsburg beim 7:2. Michael Maier, Thomas Brhlik, Jürgen Kanzler, David Kellner und Andreas Steinhart holten die Punkte. Für sie bestehen theoretisch noch Chancen auf den Titel am letzten Spieltag in einer Woche.

Die Herren 50 holten überraschend den Meistertitel in der Bezirksklasse 2. Nachdem in den Einzeln Christian Grimm, Leopold Moucka, Walter Korutschka, Toni Ebner und Andreas Gernt mit 5:1 vorlegen konnten, war der Titel sicher. Grimm/Moucka holten den Doppelpunkt zum 6:3 gegen Fischach.

