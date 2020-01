Im Ally Pally ist die Hölle los

Plus Bei der Weltmeisterschaft im Norden Londons herrscht eine einzigartige Atmosphäre. Florian Guggumos aus Mering erlebte mit drei Freunden diesen kuriosen Wettbewerb live vor Ort.

„One hundred and eighty!“ schallt es laut – und der Saal tobt. Tausende Darts-Fans erheben sich von ihren Sitzen, grölen, singen, tanzen. Peitschen die Spieler nach vorne oder buhen gnadenlos aus. Wer die Darts-Weltmeisterschaft und den Triumph von Peter Wright im Fernsehen verfolgt hat, kann ansatzweise die Atmosphäre nachvollziehen, die einer Mischung aus Karneval und Wiesn gleichkommt. Unmöglich scheint es, sich bei diesem Lärm konzentrieren zu können und die nur acht Millimeter breiten Triple- und Double-Felder zu treffen. Dieser Sport verlangt sowohl den Spielern als auch den Fans alles ab – und Florian Guggumos aus Mering erlebte dieses Turnier mit drei Freunden live vor Ort.

Die Darts-WM gehört für mich zur Weihnachtszeit wie für andere das Böllern zu Silvester. Erste Nachweise hierzu findet man auf meiner Facebookseite aus dem Jahre 2012, als ich postete „Jetzt kommt The Power Phil Taylor!“ Phil Taylor war eine Ikone des Dartsports. Von 1995 bis 2013 konnte er die Darts-Weltmeisterschaft 14 Mal gewinnen und trug maßgeblich dazu bei, dass der Sport so populär wurde, wie er es heute ist. Ihm zu Ehren dichteten die Fans schon früh den weltbekannten Song „Winter Wonderland“ in „Taylor Wonderland“ um und sangen diesen den ganzen Tag im Alexandra Palace, kurz Ally Pally, ganz egal ob Taylor spielte oder nicht. Auch mich steckte der kleine, rundliche Brite, auch „The Power“ genannt, mit dem Dartsfieber an und schon 2013 kaufte ich mir selbst eine Steeldarts-Scheibe, um den Sport noch besser begreifen zu können. Schnell merkte ich, dass es unglaublich schwer ist, die anvisierten Felder zu treffen, geschweige denn die noch viel kleineren Double- und Triple-Felder. Doch der Ehrgeiz war geweckt und ich wollte unbedingt nach London, um live bei der Weltmeisterschaft dem Wahnsinn beizuwohnen.

Die Regeln sind einfach

Doch warum ist Darts in England längst ein Millionengeschäft und auch in Deutschland immer erfolgreicher? Neben der fantastischen Stimmung ist es vor allem die Einfachheit des Sports, die heraussticht. Einem Laien kann man die Regeln innerhalb kürzester Zeit erklären: Man versucht von 501 Punkten auf Null zu kommen, jedes Feld zieht die Punktzahl ab, die man getroffen hat, trifft man ein Double- oder Triple Feld multipliziert sich die Punktzahl mit zwei bzw. drei, sodass ein getroffenes Triple 20 ganze 60 Punkte ergibt. Um auf 0 zu kommen, muss der letzte Dart in einem Double-Feld landen – beispielsweise muss man 40 Punkte Rest mit einer Double-20 „checken“. Ein weiterer Punkt, der für die Sportart spricht, sind die Sportler selbst. Die meisten von ihnen sind Entertainer, die sich selbst und das Publikum feiern. Modelmaße, wie man sie in anderen Sportarten benötigt, sind im Dartssport selten zu finden, viele Profis sind eher rundlich gebaut. Auch das Alter scheint keine Rolle zu spielen, wenn man bedenkt, dass Phil Taylor bis zu seinem 57. Lebensjahr Titel gewonnen hat.

Im Juli wird der Ausflug geplant

Aber von Anfang an. Im Juli begann bei Florian Guggumos die Planung für den Ally-Pally-Ausflug mit dem Kauf der begehrten Karten. Vier Freunde wollten sich den Traum von der Darts-WM endlich erfüllen. Anfang Dezember stand der vorläufige Spielplan fest.

Die Darts-WM hielt in diesem Jahr ein kleines Wunder für uns parat, mit Fallon Sherrock gewann erstmalig eine Frau eine Erstrunden-Partie. Als wäre das nicht unglaublich genug, kegelte sie in Runde zwei den an Position elf gesetzten Mensur Suljovic aus dem Turnier. Und so hatten wir das große Glück, für den Tag Karten erworben zu haben, an dem die erste Frau ein Drittrundenspiel der Darts-WM bestreiten würde. Schon auf der Busfahrt in Richtung Alexandra Palace trafen wir auf die verrücktesten Gestalten, aber erst im Ally Pally wurde uns das Ausmaß dieses Wahnsinns bewusst. Unser persönlicher Favorit waren vier Fans, welche die Gunst der Stunde genutzt und sich als Fallon Sherrock verkleidet hatten, aber auch Einhorn- und Ahoi-Brause-Kostüme hätten einen Preis verdient gehabt.

Das Ally Pally – das Mekka des Darts-Sports im Norden Londons. Florian Guggumos aus Mering erlebte dort mit seinen Freunden die beeindruckende Atmosphäre bei der Weltmeisterschaft.

Ein 180-Schild erworben

In der riesigen Eingangshalle wurde den Fans ein Entertainment Paket geboten. Ein DJ sorgte für gute Stimmung, während die Merchandise-Stores zum Geld ausgeben einluden. Auch hatte man die Möglichkeit, seine Geschicke an der Dartscheibe zu testen und sich ein 180-Schild zu erwerfen.

Nachdem jeder ein Schild ergattert hatte, machten wir es uns in der nächsten Halle auf unseren Plätzen heimisch. Unsere Sorge, nicht alles zu sehen, war völlig unbegründet. Was auf der Dartscheibe selbst geschah, konnte man ohnehin nur über die großen Leinwände sehen.

Der Sport an sich war allerdings eher zweitrangig. Tausende Fans verwandelten den Alexandra Palace in ein Tollhaus. Angetrieben vom Bier, stachelten sich die beiden „stages“ und „tables“ Fanlager gegenseitig an. Spätestens bei der Hymne „Stand up, if you love the darts“ waren die Wogen aber wieder geglättet und der ganze Saal erhob sich und stimmte mit ein.

Das Ally Pally ist ein Tollhaus

Auch die Spieler schienen sich an dieser gewaltigen Atmosphäre nicht zu stören, ganz im Gegenteil – nach jedem hohen Finish oder Satzgewinn ließ man sich von den Fans feiern. Das mag verwunderlich wirken, da es nur wenige Sportarten gibt, die ein solches Maß an Konzentration erfordern – es geht schließlich nur um Millimeter, die zwischen einer hohen Punktzahl und einem schlechten Score liegen.

Beim Snooker beispielsweise kann man bei einem Match eine Stecknadel fallen hören. Aber Darts ist einfach ganz anders. Viele Profis starteten ihre Karrieren im Pub und so ist für sie dieser Lärmpegel nichts besonderes mehr. Sie blenden alles aus.

Sehr parteiisch wurde es dann in der letzten Partie. Alle fieberten mit Fallon Sherrock, der Frau, die schon jetzt einen Platz in der Darts-Geschichte sicher hat. Der Gegner Chris Dobey hatte das Publikum gegen sich und wurde durchgehend ausgebuht. Als Fallon Sherrock den Satz zum 2:1 gewann, stand die Halle Kopf. Das Wunder schien weiterzugehen und der haushohe Favorit zu taumeln. Doch er überstand den Kampf gegen seine Kontrahentin und vor allem gegen die Halle und drehte das Spiel zu seinen Gunsten.

Dennoch wurde Fallon Sherrock auch nach dem Match noch minutenlang besungen. „There’s only one Fallon Sherrock“, hallte es durch die Halle. So schnell werden im Alexandra Palace neue Helden geboren.

Auch in Deutschland werden immer mehr Dartsvereine gegründet. Warum das so ist, können sich die vier Freunde nach diesem Tag sehr gut denken.

