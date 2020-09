12:24 Uhr

Jakob Stade holt sich Bayerischen Titel

Jakob Stade vom Kissinger SC ging bei den Bayerischen Meisterschaften in Erding über 800 Meter an den Start und gewann.

Jakob Stade ist über die 800 Meter bei der Bayerischen Meisterschaft nicht zu schlagen. Weitere Kissinger Erfolge gibt es bei den Schwäbischen Titelkämpfen.

Von Andreas Greppmeir

Für die Leichtathleten des Kissinger SC geht eine erfolgreiche Freiluftsaison zu Ende. Auch an den beiden letzten Wettkampfwochenenden konnten drei weitere Titel errungen werden.

Bei den Schwäbischen Meisterschaften in Friedberg vor einer Woche ging Jakob Stade (U18) als Favorit über die 400 Meter an den Start. Er wurde Schwäbischer Meister in sehr guten 51,21 Sekunden und damit blieb er nur knapp über seiner persönlichen Bestleistung. Celine Spulak (U20) lief ebenfalls die 400 Meter und erzielte mit 65,55 Sekunden eine neue persönliche Saisonbestleistung. In der Gesamtwertung wurde sie auf dem fünften Platz geführt. Für eine Überraschung sorge auch die 4x100 Meter-Staffel der Frauen. Elena Weber wurde ausschließlich durch ihre jugendlichen Vereinskolleginnen Lucia Demharter, Annika Becherer und die erst 14-jährige Vanessa Udonsi unterstützt. Mit 53,77 Sekunden wurde die Staffel Dritte.

Jakob Stade: Nach Deutscher nun Bayerische

Beim Speerwurf konnte Elena Weber im letzten Versuch eine persönliche Bestleistung mit 27,56 Meter erzielen. Annika Becherer und Vanessa Udonsi gingen in der Klasse U18 auch über die 100 Meter an den Start und belegten in ihrem Vorlauf mit 13,66 bzw. 13,98 Sekunden die ersten beiden Plätze. In der Gesamtwertung wurden sie auf Platz sieben und acht geführt.

Am nächsten Tag wurden die Schwäbischen Meisterschaften in Aichach fortgeführt. Vanessa Udonsi startete erstmals über die 300 Meter und konnte mit einer Zeit von 47,49 Sekunden auf Anhieb überzeugen. Am Ende lief Celine Spulak ein tolles Rennen über die 1500 Meter. Mit 5:21,69 Minuten wurde sie ungefährdet Schwäbische Meisterin.

Am vergangenen Wochenende standen zum Abschluss noch die Bayerischen Meisterschaften in Erding auf dem Programm. Jakob Stade, der zuletzt Dritter bei den Deutschen Meisterschaften wurde, war über die 800 Meter als Favorit gesetzt. Dass er momentan in Bayern nicht zu schlagen ist, setzte er eindrucksvoll unter Beweis. Mit 1:56,57 Minuten lief Stade von Beginn an einem ungefährdeten Sieg entgegen und durfte sich zum Ende der Saison noch über den Titel des Bayerischen Meisters freuen.

Auch für Trainerin Sabine Radke waren die beiden Wochenenden ein toller Saisonabschluss. Nach einer Trainingspause wird es jedoch bald mit den Vorbereitungen auf die Hallensaison weitergehen.

