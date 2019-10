00:04 Uhr

Jugend und Herren II erfolgreich

Nachwuchs des Kissinger SC kann diesmal drei Siege vermelden

Von Johann Hamberger

Drei Kissinger Jugendteams mussten zu Punktspielen antreten. Die Jugend II hatte den TSV Göggingen II zu Gast und Junker/F. Lerch mussten gleich eine Doppelniederlage hinnehmen. Doch Jonah Krauser, Fabian Lerch (2) und Frederick Junker stellten mit Einzelsiegen auf 4:1 für den KSC, ehe Krauser im Duell der Spitzenspieler verlor. Junker und Lerch erhöhten auf 6:2, doch Frederick Junker unterlag in seiner dritten Partie und so war es Krauser vorbehalten, den verdienten 7:3-Siegpunkt festzumachen.

Mit Betreuer Rudi Albrecht fuhr die dritte Jugendmannschaft zum ersten Saisonspiel bei SSV Bobingen III. Junker/Kothmeir gewannen das Doppel und Christina Maurer, Frederick Junker und Tim Kothmeir holten in Folge acht Einzelsiege. Christina Maurer unterlag in ihrem letzten Spiel im fünften Satz und so stand der tolle 9:1-Sieg für das KSC-Team fest.

Die vierte Jugend empfing die TSG Hochzoll IV. Nach der Doppelniederlage von Lippenberger/Sedlmaier und Oliver Sedlmaier im Einzel lag man 0:2 zurück. Tim Kothmeir schaffte mit einem 13:11-Sieg im fünften Satz das 1:2, aber Adrian Lippenberger unterlag. Doch jetzt legten die Gastgeber los. Kothmeir (2) sowie Lippenberger und Sedlmaier stellten auf 5:3 und so war schon ein Unentschieden erreicht. Nach der Niederlage von Sedlmaier gegen die Nummer eins der Gäste, war es dem stark aufspielenden Adrian Lippenberger vorbehalten, den umjubelten 6:4-Siegpunkt einzufahren. Das neu formierte Team steht mit 8:0 Punkten überraschend an der Tabellenspitze der Bezirksklasse C Gruppe 2.

Mit dem SSV Bobingen gastierte eine der stärkeren Mannschaften der Bezirksklasse A Gruppe 1 bei der Kissinger Herren II. Die Doppel Heinrich/Lindner und H. Albrecht/ Pemsl brachten die Kissinger mit 2:1 in Führung, doch zwei Einzelniederlagen von Jochen Heinrich und Gerhard Grübl führten zum 2:3-Rückstand.

Nun drehten die Hausherren auf und Max Lindner, Hans Albrecht, Günter Schnepp und Peter Pemsl stellten auf 6:3 für den KSC. In der zweiten Einzelrunde konnten Heinrich und Grübl gewinnen, doch Lindner unterlag im fünften Satz. Hans Albrecht machte den 9:4-Erfolg fest.

