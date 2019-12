vor 25 Min.

Kissing fährt weitere Erfolge ein

Herren I stehen im Viertelfinale des Bezirkspokals und die „Vierte“ ist jetzt Herbstmeister.

Von Johann Hamberger

Auf weitere Erfolge können die Tischtennis-Mannschaften des Kissinger SC am Ende der Vorrunde dieser Saison verweisen. So zogen die Herren I mit einem Erfolg gegen Balzhausen ins Bezirkspokal-Viertelfinale ein und die Herren IV stehen als Herbstmeister fest. Auch die Herren III bleiben mit weißer Weste Tabellenführer.

Klare Sache in Balzhausen

Beim Bezirkspokal musste das Team der KSC-Herren I zum TSV Balzhausen reisen. Hoch motiviert gingen die Kissinger an den Start und nach der Auftaktniederlage von Peter Fuchs stellten Thomas Gräbner und Andy Riemer mit zwei Siegen auf 2:1. Der heiß umkämpfte Doppelsieg von Gräbner/Fuchs im fünften Satz brachte die Vorentscheidung, denn Thomas Gräbner machte mit seinem klaren zweiten Einzelsieg den 4:1-Gesamtsieg perfekt. Damit zieht die Mannschaft in die Runde der letzten acht Mannschaften, also in das Viertelfinale ein.

Mit weißer Weste auf Platz eins

Die Herren III hatten die TSG Hochzoll VIII zu Gast. Geisler/Felgenhauer und Braitmayer/Bing brachten die Hausherren 2:1 in Führung, doch Christoph Braitmayer musste nach hart umkämpften fünf Sätzen den Ausgleich zulassen. In der ersten Einzelrunde stellten Horst Geisler, Jörg Felgenhauer, Piotr Kröner und Nachwuchsspieler Johannes Bing auf 6:3 und im zweiten Einzel vergrößerte Braitmayer den Vorsprung sogar auf 7:3. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen und holten weitere drei Punkte. Uli Steininger und Johannes Bing mit seinem zweiten Einzelpunkt machten aber den 9:6-Gesamtsieg fix. Das letzte Vorrundenspiel muss die „Dritte“ (derzeit 16:0 Punkte) beim Verfolger TSV Schwaben Augsburg (12:4 Punkte) bestreiten und erst danach ist die Frage der Herbstmeisterschaft geklärt.

Zweimal deutlich 8:1 gewonnen

Mit zwei deutlichen 8:1-Siegen haben auch die Herren IV die Herbstmeisterschaft erobert. Bei der DJK Göggingen III traten Norbert Harnohs, Hans Hamberger, Rudi Albrecht und Mannschaftsführer Roland Nosky an. Nach zwei Doppelsiegen musste lediglich Roland Nosky in einem heiß umkämpften Spiel (2:3) den Ehrenpunkt der Gastgeber zulassen. In der letzten Begegnung der Vorrunde war MBB-SG Augsburg – allerdings nur mit drei Spielern – in Kissing zu Gast. Trotz 2:0-Satzführung mussten Harnohs/Rudi Albrecht die erste Doppelniederlage hinnehmen, doch anschließen holten Harnohs, Ossner, Rudi Albrecht und Nosky alle Einzelpunkte zum klaren Sieg. In der Bezirksklasse D Gruppe 6 steht damit die Herbstmeisterschaft für Kissing’s „Vierte“ mit 12:2 Punkten zu Buche. Selbst wenn Verfolger FC Haunstetten II punktemäßig aufschließen sollte haben die Kissinger das wesentlich bessere Spielverhältnis auf ihrer Seite.

Themen folgen