Kissing feiert seine Europameisterin Sabrina Eckert

Sabrina Eckert beweist ihr Talent am Luftgewehr bei der Gehörlosen-EM in Moskau. Zu ihrem Erfolg schmeißt der Schützenverein Gunzenlee eine Überraschungsparty.

Von Vanessa Polednia

Erst im Sommer 2019 hatte sich Sabrina Eckert bei den deutschen Gehörlosen-Meisterschaften in Fürth für die Europameisterschaft in Russland qualifiziert. Damals war ihr persönliches EM-Ziel, das Finale zu erreichen. Denn das war der Kissingerin zuvor bei internationalen Wettkämpfen nie gelungen. Dass sie nun als zweifache Europameisterin im Luftgewehrschießen zurück in den Flieger steigen würde, hätte sie nicht gedacht. Nun wurde Eckerts EM-Erfolg mit einer Überraschungsparty in Kissing gefeiert.

Vom 12. bis 23. September ging das internationale Großereignis in der Moskau über die Bühne. Dort bewies Sabrina Eckert, dass sie die beste Schützin im Einzel- und Mixed-Wettbewerb der Gehörlosen-Europameisterschaft 2019 war. Die Schützenkarriere der 22-Jährigen begann erst vor sechs Jahren, doch hat sie bereits einiges an Erfahrung sammeln können: So war Eckert schon Bundesschützenkönigin, deutsche Mannschaftsmeisterin mit dem GSV München. 2016 startete sie bei den Gehörlosen-Weltmeisterschaften. Als Mitglied der deutschen Gehörlosen-Nationalmannschaft durfte Eckert 2017 auch bei den Deaflympics, den Olympischen Spielen der Gehörlosen, an den Schießstand gehen.

Die Gehörlosen-Europameisterschaft in Moskau 1 / 4 Zurück Vorwärts Die Gehörlosen-Europameisterschaft im Schießen fand vom 12. bis 23. September 2019 in Moskau statt.

Mixed Team, Luftgewehr 10 Meter

1. Platz: Deutschland, Sabrina Eckert und Erik Hess (488,1 Punkte)

2. Platz: Serbien, Gordana Mikovic Mucibabic und Filip Kostic (476,3)

3. Platz: Russland, Daria Bulavina und Artem Kozlov (416,4)

4. Platz: Deutschland, Melanie Stabel und Sebastian Hermanny (377)

5. Platz, Russland, Yulia Chursina und Antoly Gaskov (334,7)

Frauen, Luftgewehr 10 Meter

1. Platz: Deutschland, Sabrina Eckert (245,5 Punkte)

2. Platz: Deutschland, Melanie Stabel (243,9)

3. Platz: Koratien, Vida Puskadija (218,5)

4. Platz: Serbien, Gordana Mikovic Mucibabic (198,7)

5. Platz: Russland, Daria Bulavina (179,3)

Frauen, Kleinkaliber 50 Meter

1. Platz: Deutschland, Melanie Stabel (609,9 Punkte)

2. Platz: Russland, Elena Penkova (608,1)

3. Platz: Russland, Daria Bulavina (607,4)

4. Platz: Russland Yulia Chursina (605,2)

5. Platz: Deutschland, Sabrina Eckert (605)

Nach der Qualifikation für das EM-Finale wurde alles wieder auf Null gestellt. Für Eckert und ihre Mitstreiterinnen aus Russland, Kroatien und Serbien ging es ins Stechen. Doch die Kissingerin behielt die Nerven und einen festen Stand. Im Mixed-Wettbewerb erzielte sie mit ihrem Partner Erik Hess mit 488,1 Punkten sogar einen neuen Weltrekord.

Die Gewehre der Kissingerin blieben in Helsinki zurück

Die Anreise mit Zwischenstopp in Helsinki verlief weniger reibungslos: Die Gewehre des deutschen Teams wurden nicht in das Flugzeug eingeladen – und kamen mit Verspätung in Russland an. Davon ließ sich die Studentin für Energieeffizientes Planen und Bauen jedoch nicht beeindrucken. „Ich steh vorne am Schießstand und mache mein Ding“, beschreibt sie die Situation vor einem Wettkampf.

Für den Verein sei es das erste Mal, dass jemand einen Wettbewerb dieser Größenordnung gewinne, sagt Schützenmeister Markus Dosch. Doch für ihn kam Sabrina Eckerts Erfolg nicht unverhofft: „Sabrina hat Talent und hat sich mit kontinuierlichem Fleiß hochgearbeitet.“ Die Schützin sei für den Verein nicht nur eine Erfolgsgeschichte, sondern auch eine wichtige Stütze. So hat sie einen Trainerschein und ist als zweite Sportleiterin engagiert. Für die jungen Schützen des Vereins ist sie ein Vorbild. So freut sich die 14-Jährige Luisa: „Ich werde nun von einer Europameisterin trainiert.“

Viele Freunde, Vereins- und Familienmitglieder überraschten Europameisterin Sabrina Eckert im Schützenverein Gunzenlee in Kissing. Bild: Vanessa Polednia

Das Finale wurde im Internet über einen Livestream übertragen und wurde von vielen Vereinsmitgliedern, Freunden und ihrer Familie gebannt verfolgt. „Die Hoffnung war da, trotzdem waren wir mehr als überrascht“, sagt Vater Rudolf Eckert bei der Überraschungsparty.

Die Party war für Sabrina Eckert eine große Überraschung

Von der Willkommensfeier am Samstagabend im Vereinsheim wusste die Europameisterin nichts. „Meine Familie hat mich am Münchner Flughafen abgeholt. Ich dachte, es geht nur zum Pizza essen“, sagt Eckert. Doch dann bremste das Auto vor der Einfahrt zur Paartalhalle. Dort erwartete sie ein Banner mit der Aufschrift „Die Gunzenlee Schützen gratulieren ihrer Sabrina zur Europameisterschaft“.

Das Wiedersehen im Schützenverein in der Kissinger Paartalhalle ist für alle emotional. „Es sind alle da, die mich jemals unterstützt haben“, zeigt sich die frischgebackene Europameisterin sichtlich gerührt. Von den Vereinsmitgliedern gibt es – neben den zahlreichen Umarmungen und Glückwünschen – einen Geschenkgutschein. Kissings Bürgermeister Reinhard Gürtner ist ebenfalls vor Ort und lobt die Schützin: „Ganz Kissing ist stolz auf Sie!“

Was steht nun für die erfolgreiche Schützin als Nächstes an? „2020 findet die Gehörlosen-Weltmeisterschaft in der Schweiz statt“, deutet Eckert an und schmunzelt. Dort wird sie mit dem Selbstvertrauen einer zweifachen Europameisterin an den Schießstand gehen.

