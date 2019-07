17:23 Uhr

Merchinger freuen sich über guten Wind

Andi Weinberger luchst seinem Bruder Christian bei der Vereinsmeisterschaft den Wanderpokal ab.

Die Vereinsmeisterschaft der Seglervereinigung Merching wurde am Mandichosee bei gutem Wind, aber sonst eher durchwachsenem Wetter gestartet. Damit waren zwar vier Wettläufe möglich, nass wurden die Teilnehmer der Regatta aber auch.

Samstagabend wurde wie üblich im Rahmen der Vereinsmeisterschaft das Seefest gefeiert und vielfach direkt am See übernachtet. Das sonntägliche Programm startete – auch nach langjähriger Tradition – mit dem Weißwurstfrühstück. Regattaleiter Marius Klam entschied dann, noch etwas auf Wind zu warten, sodass am Sonntag erst um 12.50 Uhr der erste Lauf gestartet wurde, der dann wegen unbeständigem Wind auch der einzige blieb. Andi Weinberger ließ mit insgesamt vier ersten Plätzen und einem zweiten Platz wenig Zweifel aufkommen, wer dieses Jahr Vereinsmeister werden würde. Er luchste den Wanderpokal damit seinem Bruder Christian ab, der 2017 und 2018 zwei Jahre in Folge die Vereinsmeisterschaft für sich entschieden hatte. Die Zweimann-Wertung konnten diesmal Steuermann Marc Pinther mit Vorschoter Hans-Joachim Lindstedt auf der Varianta für sich entscheiden – sehr zur Freude der Töchter Lucy und Nelly Pinther, die sich als Helfer auf der Sieger-Varianta und bei der Regattaleitung engagiert hatten. Das dynamische Duo Ralf Vogel und Robert Pfisterer auf dem Flying Dutchman wurde diesmal von Pannen geplagt und musste insgesamt drei von fünf Wettläufen abbrechen beziehungsweise ausfallen lassen. Die Seglervereinigung Merching freute sich über das gelungene, faire und fröhliche Regatta-Wochenende in ihrem Heimatrevier.

Segel-Interessierte haben schon bald wieder die Chance, am Mandichosee echten Könnern beim Segeln zuzusehen: Die Seglervereinigung Merching richtet am Wochenende 3. und 4. August eine Ranglistenregatta für die Bootsklassen Laser Standard, Laser Radial und Topper aus. Diese ist seit Jahren die wichtigste und bestbesuchte Regatta der Seglervereinigung und zieht Segler aus dem ganzen süddeutschen Raum an. Am Samstag, 3. August, ist um 13 Uhr der erste Start geplant.

