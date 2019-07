vor 35 Min.

Mering hat ein straffes Programm

Der SV Mering unter Trainer Ajet Abazi ist mit einer Niederlage und einem Unentschieden in die Saison gestartet. Nun ist das Team beim nächsten Auswärtsspiel gefragt. Der MSV spielt in Gilching.

Nach dem Mittwochsspiel steht am Sonntag die nächste Partie an. Der MSV spielt auswärts gegen den TSV Gilching. Wie Trainer Abazi den Gegner einschätzt.

Von Philipp Schröders

Der SV Mering hat zum Saisonstart in der Fußball-Landesliga ein volles Programm. Am Sonntag, 21. Juli, steht bereits die dritte Partie innerhalb von acht Tagen an. Auswärts tritt der MSV um 15 Uhr gegen den TSV Gilching-Argelsried an.

Noch am Mittwoch hatte der MSV ein 3:3-Unentschieden gegen Garmisch im ersten Heimspiel erzielt. „Das war nervenaufreibend“, sagt Trainer Ajet Abazi. Zur 68. Minute stand es 3:0 für Garmisch, obwohl die Gäste einen Spieler weniger auf dem Platz hatten. Aber Mering holte auf und schaffte es, einen Punkt zu holen. „Die Jungs haben gezeigt, dass sie so ein Spiel noch drehen können. Ich hoffe, dass das einen positiven Effekt auf die kommenden Spiele hat“, sagt Abazi.

Mering hat Unstimmigkeiten in der Defensive

Kurz vor der Halbzeit musste der Garmischer Moritz Müller vom Platz. Zu diesem Zeitpunkt stand es 1:0 für die Gäste. Mering ging dann zum Wiederanpfiff mit zwei Stürmern in die Partie, was aber zu Unstimmigkeiten in der Defensive führte. „Wir wollten unbedingt das 1:1 in Überzahl“, sagt Abazi. Die Unstimmigkeiten im Rückraum seien von den Gegnern geschickt ausgenutzt worden. „Das darf eigentlich nicht passieren.“ Letztlich habe sein Team aber Moral bewiesen.

Zunächst zog Noah Kusterer aus 30 Metern ab und traf zum 1:3. Manuel Utz und Markus Gärtner – kurz vor Schluss – legten nach. „Das war letztlich im Großen und Ganzen verdient. Schließlich standen wir im Zwei-Minuten-Takt gefährlich vorm Tor“, sagt Abazi. Nun steht am Sonntag das nächste Auswärtsspiel an. „Ich hoffe, dass wir da wieder wie in Neuburg auftreten.“ Zum Saisonstart hatte Mering zwar verloren, aber laut dem Trainer eine gute Leistung gezeigt.

Gilching hat zum Einstand ebenfalls verloren

Der TSV Gilching hat zum Einstand ebenfalls verloren – gegen Gundelfingen. Auch gegen Olching lief es am Mittwoch nicht perfekt. Der TSV gewann zwar mit 3:1, 90 Minuten stand es aber 1:1, die beiden Siegtore fielen erst in der Nachspielzeit. „Man sieht, dass die sich auch schwer getan haben in ihren ersten beiden Spielen“, sagt Abazi. Für Mering sei auf jeden Fall etwas zu holen, „mindestens ein Punkt.“ Vom Kader her kann der Trainer auf alle Spieler zugreifen, nur der Einsatz von Harald Kerber ist ungewiss.

Die weiteren Spiele Ichenhausen – Gundelfingen (Samstag, 13.30 Uhr), Bad Heilbrunn – Kaufbeuren, Durach – Olching, Garmisch – Memmingen II, Sonthofen – Jetzendorf (alle Samstag, 15 Uhr), Kempten – Geretsried (Samstag, 17 Uhr), Ehekirchen – Neuburg (Samstag, 18 Uhr), Illertissen II – Egg (Sonntag, 17 Uhr)

