vor 1 Min.

Merings Trainer ist zufrieden

Der SV Mering verliert den ersten Test gegen Grünwald, aber Ajet Abazi sieht durchaus vielversprechende Ansätze

Von Peter Kleist

Der SV Mering steckt schon mitten in der Vorbereitung auf die kommende Landesliga-Saison, die für den MSV ja am 13. Juli mit dem Spiel beim VfR Neuburg beginnt. Im ersten Testspiel setzte es gegen den TSV Grünwald, einen Landesligisten aus der Südost-Gruppe, eine 2:3-Niederlage.

Vor allem die Einstellung stimmt

Trotzdem zeigte sich Merings neuer Coach Ajet Abazi durchaus zufrieden. „Die Hauptaufgaben wurden erledigt, die Spieler sind viel gelaufen, keiner hat sich verletzt und die nötige Belastung war da“, meinte er. Allerdings gebe es nach dem ersten Spiel immer noch vieles, was man verbessern könne, so Abazi. „Taktisch müssen wir noch eine Schippe drauflegen und die Jungs können sicher mehr. Aber das A und O bei mir ist die Einstellung und die war sicherlich vorhanden“, meinte der Trainer. Abazi ist überzeugt davon, dass sein Team Stück für Stück besser wird und „dass wir am 13. Juli, wenn es los geht, richtig fit sein werden.“

Gegen Grünwald war es ein phasenweise intensives Spiel, in dem der MSV nach 30 Minuten etwas überraschend in Führung ging. Nur acht Minuten später aber glich Grünwald aus, der zweite Meringer Treffer fiel nach dem 1:3-Rückstand.

Tore 1:0 Michael Fuchs (30.), 1:1 Maximilian Stapf (38.), 1:2 David Androsevic (51.), 1:3 Tobias Schöglmann (61.), 2:3 Moritz Buchhart (68.)

Themen Folgen