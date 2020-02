vor 58 Min.

Rhythmische Gymnastik: Friedbergerinnen legen guten Start hin

Die Mädchen der Rhythmischen Gymnastik mussten sich beim Gauwettkampf in Gersthofen hohen Anforderungen stellen. Eine Gruppe und vier Einzelturnerinnen schafften aber die Qualifikation zum Bayern Cup in Traunstein.

Von Werner Miller

Die Mädchen der Rhythmischen Gymnastik des TSV Friedberg haben bei ihrem ersten Einsatz im neuen Wettkampfjahr wieder einen hervorragenden Start hingelegt. Als Ziel hatten die Gymnastinnen sich in der Gruppe und im Einzel die Qualifikation zum Bayern-Cup in Traunstein gesetzt, der am 21. März stattfindet.

Aber der Wettkampf soll noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Denn nach Traunstein könnte es sogar zum erstrebten Regio-Cup in Achern weitergehen.

Zunächst hieß es aber, in Gersthofen den Gauwettkampf der K-Übungen in der Gruppe und mit möglichst vielen Teilnehmerinnen im Einzel erfolgreich zu absolvieren.

Mit den Handgeräten Keulen, Reifen und Seil verstehen es die Mädchen, meisterhaft umzugehen, um damit dem Bewegungsablauf ihrer Übungen einen gewissen Reiz der ästhetischen Ausdrucksform zu verleihen.

Friedbergerinnen nutzen ihre Chancen

In fünf Altersklassen wickelte sich der Wettkampf ab, wobei die Jüngeren der K6 (neun bis elf Jahre) und die der K7 (elf bis 13 Jahre) von der Qualifikation zum Bayern Cup noch ausgenommen sind.

Für die Altersklassen K8 (elf bis 14 Jahre), K9 (15 bis 17 Jahre) und K10 (18+) ging es dagegen zur Sache. Für Friedberg lagen die Chancen, erfolgreich zu sein, hauptsächlich bei diesen drei Klassen. Um Haaresbreite verfehlte da die Friedberger Gruppe der Altersklasse 15+ den ersten Platz, schaffte dann aber als Zweitbeste hinter dem TSV Firnhaberau problemlos die Qualifikation.

Gymnastinnen wollen die Trainingsintensität steigern

Heiß umkämpft waren die Plätze eins bis vier im Einzelwettkampf, denn nur die vier Besten jeder Altersklasse lösten die Fahrkarte nach Traunstein. Die holten sich dann in den Altersklassen der K8, K9 und K10 nicht alle Friedbergerinnen aufgrund der hohen Anforderungen. Von sieben Teilnehmerinnen dieser drei Klassen sind es immerhin vier Gymnastinnen, die nach Traunstein fahren können. Das sind in der K9 Elisabeth Schulmann als Zweite, Elena Enderle als Dritte und Shanika Mähling als Vierte. Bei der K10 war Melanie Prechtl die Glückliche, die sich mit einem tollen zweiten Platz die Quali erkämpfte.

Den Bayern Cup im Auge heißt es für dieses Quartett in den nächsten vier Wochen die Trainingsintensität zu steigern, um in Traunstein dann auf die Minute fit zu sein. Nur dann ist ein Weiterkommen zum nächst höheren Regio Cup möglich. An Motivation soll es vonseiten ihrer Trainerin Sylvia Ranf nicht fehlen.

