Rinnenthal kassiert Ausgleich in der Nachspielzeit

Rinnenthal muss gegen Griesbeckerzell spät das Tor zum 2:2 hinnehmen. Dasing leistet sich beim 1:4 gegen Alsmoos/Petersdorf zu viele Fehler.

Von Markus Pfaffenzeller und Reinhold Rummel

Spät, nämlich erst in der dritten Minute der Nachspielzeit musste der BC Rinnenthal den Sieg gegen Griesbeckerzell noch aus der Hand geben. Der TSV Dasing zog gegen den SSV Alsmoos/Petersdorf mit 1:4 den Kürzeren.

Rinnenthal - Griesbeckerzell 2:2 Nach 95 gespielten Minuten war der BCR sichtlich enttäuscht – denn es war mehr drin am „Oktoberfesttag“ des BCR. Die Heimelf zeigte von Beginn an Einsatz und Willen und hatte Chancen. SCG-Keeper Stefan Kopp musst schon nach wenigen Sekunden gegen Elias Bradl retten und nach fünf Minuten jubelte der BCR-Anhang erstmals – doch Benni Engl stand nach schöner Vorarbeit von Julian Büchler im Abseits. Das erste Tor erzielten dann aber die Gäste. Nach 25 Minuten drückte Manuel Schweitzer nach schöner Vorarbeit von Kopp und Kefer den Ball zum 0:1 aus BCR-Sicht über die Linie. Rinnenthal ließ sich aber nicht verunsichern und glich nur vier Minuten später aus. Den satten Schuss von Benni Engl konnte Keeper Kopp nur abklatschen und Tobias Friedl stand goldrichtig und staubte zum 1:1 ab.

Tor gleich nach der Pause

Nach vielen Aktionen im Mittelfeld und wenig zwingenden Chancen kamen die Rinnenthaler direkt nach Wiederanpfiff zur Führung. Eine kurze Ecke von Oswald auf Engl, der brachte den Ball punktgenau in die Mitte und dort traf Julian Büchler ohne Mühe zum umjubelten 2:1. Nun war der BCR dran, den Sack zuzumachen, doch die Chancen von Engl, Friedl und Büchler wurden nicht genutzt. Auch die Gäste kamen in der Schlussphase mehrfach gefährlich vor das Gehäuse von Manuel Ostermair, doch er hielt seinen Kasten sauber. Bis zur 93. Minute, als er von der tief stehenden Sonne geblendet eine Hereingabe unterschätzte und Stefan Brunner aus kurzer Distanz zum 2:2-Endstand traf. (mapf)

BCR Ostermair, Schlatterer, Surauer, Oswald, Bradl, Friedl (84. Zeug), Büchler, Engl, Winterhalter (89. Claßen) , Birkmeier (57. Roppel), Raabe – Tore 0:1 Schweitzer (25.), 1:1 Friedl (29.), 2:1 Büchler (46.), 2:2 Brunner (90.+3) – Zuschauer 200 – Schiedsrichter Josef Burkhard

Fehler werden bestraft

Dasing – Alsmoos/Petersdorf 1:4 Nach dem klaren Heimerfolg über Langenmosen legte die Mazur-Elf auch in Dasing erfolgreich nach. 4:1 siegte der SSV beim Aufsteiger. Trainer Jürgen Schmid meinte: „Wir machen in der Rückwärtsbewegung zu viele Fehler und die werden in der Kreisliga eben gnadenlos bestraft.“ Den Stellungsfehler von Baumüller und Rummel nutze Kajetan Schaffer mit einem Heber aus 16 Metern zum Führungstreffer für Alsmoos. Dasing kam aber zurück: Den Querpass von Simon Gilg drückte Stefan Baumüller zum 1:1 (51.) über die Torlinie. „Dann waren wir richtig gut im Spiel“, meinte Schmid, doch dann unterlief wieder in der Rückwärtsbewegung ein Schnitzer. Lars Jaud sagte artig „Danke“ und machte das 2:1 für den Gast. Im Gegenzug hatte Dasing Pech, als der Kopfball von Baumüller an die Querlatte segelte. Alsmoos überstand die Druckphase aber gut, zumal Schlussmann Philipp Schreier zweimal stark gegen Gilg und Gastl reagierte. Als dann SSV-Co-Spielertrainer Jaud auf 3:1 erhöhte, war die Partie gelaufen. Den Schlusspunkt setzte Florian Bobinger, als TSV-Schlussmann Riegel sich den Ball noch einmal abjagen ließ. (r.r)

TSV Dasing Riegel, Molnar, Fischer, J. Rummel, Baumüller, Saho (ab 48. Treffler), S. Gilg, F. Schmid, Marquart (ab 68. Davis), Gastl, Higl (ab 48. D. Gilg). – Tore 0:1 Schaffer (31.) 1:1 Baumüller (51.) 1:2 Jaud (67.) 1:3 Jaud (83.) 1:4 Bobinger (86.) Zuschauer 130.

