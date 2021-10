Es wird angelegt

Die heimischen Auflage-Schützen starten am Mittwoch in die neue Saison

Nach dem die vergangene Saison aufgrund der Corona-Pandemie nach zwei Runden abgebrochen werden musste, fand die Ausschreibung der Rundenwettkämpfe der Auflageschützinnen und Auflagenschützen im Schützengau Friedberg für die neue Saison guten Zuspruch. Geschossen wird je nach Wunsch der Heimmannschaften an verschiedenen Tagen in der angesetzten Wettkampfwoche.

Regelschießtag ist der Donnerstag. So werden ab dieser Woche 18 Mannschaften aus zwölf Vereinen an den Start gehen. Nur die beiden Rinnenthaler Mannschaften pausieren in dieser Saison. Im Gegensatz zur Vorsaison, in der Fernwettkämpfe angesagt waren, finden die Schießen wieder als Präsenzwettkämpfe statt. Allerdings müssen die Schützen- und Schützinnen die 3G-Regel beachten. Aufgeteilt sind die Mannschaften auf vier Klassen grundsätzlich in derselben Zusammensetzung wie in der Vorsaison, da es keine Auf- oder Absteiger gab. Auch oberhalb der Gauebene gehen die Aufgelegt-Schützen wieder an den Start. Mit Gunzenlee Kissing und Bacherleh Steinach sind wieder zwei heimische Mannschaften in der höchsten bayerischen Auflageklasse, der Oberbayern-Bezirksliga am Start. (AZ)