Kissing jubelt

KSC-Herren siegen. Jugend ringt Tabellenführer Punkt ab

Bei den Tischtennismannschaften des Kissinger SC waren vor allem die Herren erfolgreich.

Keine Chance hatten die KSC-TT-Damen in der Bezirksliga A beim SV Mindelzell 2. Petra Wunderlich, Isolde Haupt und Ursel Eberle verloren mit 0:10. Die Herren 1 siegten im Heimspiel gegen den SC Siegertshofen 2 mit 9:5. Der KSC startete mit drei Doppelsiegen von Gräbner/Schneider, Beer/Heinrich und Koslowsky/Fuchs. In der ersten Einzelrunde konnten nur Max Koslowsky und Peter Fuchs punkten. In der zweiten Runde trumpften dann Thomas Gräbner und Max Beer auf. Florian Schneider und Fuchs sicherten den viel umjubelten Sieg. Mit 4:0 Punkten ist das Team nun Tabellenführer in der Bezirksoberliga. Deutlich mit 1:9 unterlagen die Herren 2 beim Post SV Augsburg 3. Den Ehrenpunkt erkämpfte Mannschaftsführer Jens Lippenberger. Einen Kantersieg holten die Herren 3. In der Aufstellung mit Günther Schnepp, Gerhard Grübl, Peter Pemsl, Horst Geisler, Uli Steininger und Christoph Braitmayer gab sich das Team beim Polizei SV Königsbrunn 2 keine Blöße und siegte mit 9:0. Die Herren 5 siegten beim TV Mering 4 mit 7:3. Die Punkte holten R. Nosky/Hamberger und Gailer/Oberüber sowie Hans Hamberger (3), Herwig Gailer (2) und Michael Oberüber. In der Bezirksoberliga empfing die KSC-TT-Jugend 1 den TV Dillingen 2. Steinhart/Behrend starteten mit einem Doppelsieg. Sebastian Behrend unterlag hauchdünn gegen die Nummer eins der Gäste, aber Johannes Steinhart siegte klar. Es folgten drei hart umkämpfte Fünf-Satz-Matches, in denen Steinhart und Behrend siegten.

Nach zwei weiteren Niederlagen war es dem stark aufspielenden Johannes Steinhart vorbehalten, den Punkt zum 5:5-Unentschieden gegen den Tabellenführer zu machen. Mit 3:3 Punkten schiebt sich das Team auf den zweiten Platz der BOL. (hj)