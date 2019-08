vor 52 Min.

Tolle Erfolge für Friedberger im Deutschland-Cup

In Frankreich werden die Rennen nachgeholt, die im Frühjahr ausgefallen waren. Der Friedberger Julian Lindolf führt die Rangliste an. Auch drei Friedbergerinnen unter den Top Ten.

Von Marianne Stenglein

Im französischen Metz durften einige Friedberger Kanuten aufs Wasser und sie feierten dort bemerkenswerte Erfolge. Am vergangenen Wochenende stand nämlich die Kanuslalom-Strecke in der Metzer Innenstadt ganz im Zeichen des Deutschland-Cups.

Im Frühsommer waren – bedingt durch die hohen Wasserstände auf der Saalach in Lofer/Österreich – die ersten beiden Deutschland-Cup-Rennen abgesagt worden. Deshalb wurden diese beiden Rennen nunmehr in Metz/Frankreich abgehalten.

An beiden Tagen fanden Qualifikationsläufe statt. Die jeweils zehn besten Fahrer pro Disziplin kamen dann in die A-Finals, alle anderen starteten in den B-Finals. Diese Wettkämpfe fanden in den Kategorien Jugend, Junioren U18 sowie in der Leistungsklasse statt.

Bestimmte Ziele werden verfolgt

Die DKV-Cup-Wettkampfserien werden mit bestimmten Zielen durchgeführt. Sie dienen dazu, die Leistungsspitze permanent zu ermitteln, zudem sollen hier auch talente gesichtet werden. Außerdem werden diese Rennen auch für die Vorqualifikation zur Aufstellung der DKV-Mannschaften sowie der Ermittlung der jeweils aktuellen Startfolge herangezogen.

Nach den beiden Wettkampftagen wurden die beiden Ergebnisse zusammengezählt, nach der Deutschen Meisterschaft in Hohenlimburg, die ab dem 13. September läuft, liegt dann die Gesamtwertung vor.

Julian Lindolf in toller Form

Der 18-jährige Julian Lindolf aus Friedberg holte sich mit den Plätzen eins und zwei im Canadier-Einer der Junioren und 115 Punkten in Metz den ersten Platz im Deutschland-Cup, gefolgt von Philipp Süß, der es auf 97 Punkten brachte. Süß fuhr sich am ersten Tag auf den elften und am Sonntag dann auf den ersten Platz. Eine tolle Leistung der beiden Schwabenkanuten.

Bei den Kajak-Einer-Juniorinnen landete Hannah Süß aus Friedberg mit 88 Punkten auf dem dritten Platz. Sie belegte in Metz in den beiden Rennen die Ränge drei und elf. Die Friedbergerin Stefanie Bauer steht mit 69 Punkten auf Platz elf, die vierte Schwabenkanutin Marlene Konrad mit 64 Punkten auf Platz 18 im Deutschland-Cup U18.

Hannah Süß im Canadier stark unterwegs

Im Canadier-Einer der Juniorinnen liegt Hannah Süß mit 89 Punkten auf dem vierten Platz, den sie sich mit den Rängen drei und neun bei den Starts in Metz erkämpfte. Hier folgt ihr Stefanie Bauer mit 74 Punkten auf dem elften Platz. Die beiden absolvierten als Doppelstarterinnen in den Disziplinen Kajak-Einer und Canadier-Einer ein ganz schön anstrengendes Pensum. Es ist auch nicht ganz einfach, in beiden Kategorien gute Platzierungen einzufahren.

Bei den Kajak-Einer Damen liegen drei Fahrerinnen der beiden Augsburger Vereine unter den ersten Zehn im Deutschland-Cup. Die Friedbergerin Selina Jones, die für die Kanu-Schwaben startet, rangiert mit 86 Punkten auf Platz sechs, sie hatte in Metz in den beiden Rennen die Plätze vier und sechs erreicht. Ihre Vereinskameradin Eva Pohlen liegt mit 78 Punkten auf Platz neun. Zehnte ist derzeit Carolin Schaller vom AKV auf Platz zehn mit 75 Punkten.

Im Canadier-Einer der Damen, hier konnte die Schwabenkanutin Anne Bernert aus Friedberg (Gesamtplatzierung Rang vier) mit den Plätzen zwei und acht 95 Punkte herausfahren und liegt damit auf dem vierten Platz im Deutschland-Cup. Franziska Hanke (AKV) ist auf Rang neun mit 77 Punkten, ihre Vereinskameradin Carolin Schaller ist mit 75 Punkten auf dem elften Platz zu finden.

