TSV Friedberg peilt dritten Sieg in Folge an

Sebastian Griffel und die Volleyballer des TSV Friedberg peilen am Samstag den dritten Sieg in Folge an. Für den Friedberger ist es ein besonderes Spiel.

Von Johannes Fröhlich

Das nächste Auswärtsspiel steht am Samstag für die erste Herrenmannschaft der Volleyballer des TSV Friedberg beim MTV München an. Die Herzogstädter gehen nach zwei Siegen in Folge als Favorit in die Partie beim derzeitigen Schlusslicht der 3. Liga Ost.

