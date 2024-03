Unverhoffte Chance: Friedberger Fatih Dübüs kämpft um Gürtel in München

Fatih Dübüs kämpft am Samstag in München um einen Titel. Die Aufgabe ist schwierig. Wie sich der Friedberger Boxer auf den Kampf vorbereitet hat.

Es zieht sich durch Fatih Dübüs’ Boxkarriere wie eine lästige Angewohnheit. Immer wieder müssen Kämpfe verschoben, Pläne daraufhin geändert werden, Gegner tauchen nicht auf, Manager sagen ab. Doch nun scheint sich die missliche Verlässlichkeit, mit der sich die Unwägbarkeiten in sein Leben schleichen, endlich zugunsten des Friedbergers auszuzahlen.

Es ist Dienstag, zwei Wochen vor einem Kampf, der eigentlich als Vorbereitung hätte dienen sollen. Dübüs sitzt wie so oft in seinem Auto, gerade hat er seine erste Trainingseinheit des Tages absolviert. Seine Stimme klingt euphorisch, so recht scheint selbst er nicht begreifen zu können, dass es mit dem ersehnten Titelkampf nun doch so schnell gehen soll. Denn der kommende Vergleich hätte eigentlich als Einstimmung dienen sollen, ein Warmmachen für das große Ziel, nämlich den Fight um einen Titel. Einen solchen hatte Dübüs bereits vor drei Jahren gewinnen wollen, damals scheiterte er jedoch sowohl an sich als auch an seinem Konkurrenten. Nun zeigte sich jedoch, dass das häufig kurzlebige Boxgeschäft einen besonderen Vorteil hat: Denn als Dübüs’ Manager klar wurde, dass sowohl Form als auch Platzierung seines Boxprofis günstig sind und ein Titelkampf daher realistisch ist, habe er, nun ja, „ein paar Anrufe getätigt“, wie Dübüs es schildert und so einen Kampf in München organisiert.

Kampfsport: Friedberger Boxer steigt in München in den Ring

Am Samstag, in Leos Boxing Gym im Münchner Westen soll der Vergleich mit Helber Roja, einem 30-jährigen Venezuelaner, der, stattfinden. Der boxe, wie Dübüs sagt, „total unkonventionell“. Wobei unkonventionell hier unvorhersehbar heißt - und damit gefährlich. Hatte Dübüs nicht schon seinen jüngsten Kampf verloren, weil er mit dem Kopf nicht ganz bei der Sache war und sein Gegner ihn mit seiner Gangart überrascht hatte? „Klar, das erzeugt noch mehr Druck“, sagt der Friedberger, der eine ganze Delegation aus Friedberg und Augsburg mit nach München nehmen wird. Diesmal will er vorbereitet sein. Das jedoch ist schwierig bei einem Gegner, den es nach Sichtung einiger Kämpfe nicht kümmert, wie er seinen Kontrahenten zu Boden streckt. Hauptsache, er liegt. Knapp 90 Prozent seiner Siege holte der Venezolaner durch K.o., ein beeindruckender Wert. Für Dübüs heißt das: Er muss auf alles vorbereitet sein, schnell reagieren, sein Tempo ausspielen. „All das haben wir in den vergangenen Wochen geübt“, sagt der Friedberger, der zudem viel vom Meiden spricht, also das Verhindern gegnerischer Treffer, Wegducken, Abwehren, Ausweichen.

Dazu kommt, dass ein Titelkampf mindesten acht Runden hat, neben den Reflexen wird also auch die Ausdauer eine große Rolle spielen. An beidem arbeitet Dübüs schon seit Monaten, simuliert Sauerstoffarmut in Kältekammern, macht Atemübungen beim Eistauchen im Friedberger See. Kurzum: Er fühlt sich gut vorbereitet, denkt pausenlos an den Kampf, träumt Nacht für Nacht davon, den in seinen Händen zu halten. Der Haken: Auch beim letzten Mal fühlte er sich bereit. „Ein solcher Kampf darf nicht mehr passieren“, sagt Dübüs, „die Niederlage motiviert mich zusätzlich.“ (AZ)