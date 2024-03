Fußball-Bezirksliga

Ganz neues Gefühl: Warum für den SV Mering in der Restsaison noch mehr möglich ist

Plus In der Vorbereitung hatte Trainer Dominik Sammer Zeit, mit dem SV Mering am System zu feilen. Was anders ist und wie die Testspiele liefen.

Von Sebastian Richly

Im Vergleich zum Sommer hatte Trainer Dominik Sammer in den vergangenen Wochen traumhafte Verhältnisse. Der Trainer des SV Mering spricht deshalb auch "von meiner ersten Vorbereitung mit der Mannschaft." Der Coach verrät, wie sich die Neuzugänge integriert haben, was es mit dem neuen System auf sich hat und wie die Textspiele liefen. Wir wagen außerdem eine Prognose.

Fußball: So lief die Vorbereitung beim SV Mering

Vorbereitung Mit der Trainingsbeteiligung war Coach Sammer nahezu die gesamte Vorbereitung sehr zufrieden: "Nur jetzt zum Schluss hatten wir einige Angeschlagene und Kranke, davor war die Quote aber fast bei 100 Prozent. Insgesamt kann man gar nichts sagen." Der 26-Jährige ist übrigens kein Freund von Läufen. "Das gibt es bei mir nicht. Ein paar Grundlagenübungen zur Stärkung der Muskulatur sind notwendig, aber ansonsten holen wir uns unsere Power mit Spielformen." In der Vorbereitung legte Sammer Wert auf ein neues System. "Im Sommer konnten wir aufgrund der kurzen Zeit kaum etwas einstudieren, das haben wir jetzt getan. Ich will nicht zu viel verraten, aber wir wollen mutig und kontrollierter Spielen. Wir legen jetzt mehr Wert auf Ballbesitz, weil das den Spielern auf ihren Positionen entgegenkommt."

