Zu harmlos: Mering verliert gegen Schlusslicht - Stätzling hofft wieder

Plus Die Fußballer des SV Mering enttäuschen vor allem kämpferisch und kassieren die nächste Pleite. Der FC Stätzling siegt souverän und schaut wieder nach vorn.

Der SV Mering kassiert die zweite Niederlage in Folge. Aufsteiger Langerringen zeigt dem Absteiger, was Abstiegskampf bedeutet und ringt den Favoriten nieder. Der Trainer ist sauer. Beim FC Stätzling ist nach dem souveränen Erfolg gegen den FC Horgau die Hoffnung auf die Meisterschaft zurück.

Mering - Langerringen 0:2