Sportfreunde lassen erste Punkte liegen - Mering II feiert Schützenfest

Plus Die Sportfreunde Friedberg verpassen erstmals in dieser Saison den Sieg. Der SV Mering II schießt den Vorletzten ab. Wulfertshausen befreit sich gegen Kissing.

Im elften Saisonspiel hat es auch die Sportfreunde Friedberg in der Kreisklasse Augsburg Mitte erwischt. Das Team von Trainer Thomas Nöbel musste sich nach zehn Siegen erstmals mit einem Remis begnügen.

Die ersten Punkte ließen die Sportfreunde Friedberg beim Tabellenvorletzten liegen und kamen über ein Unentschieden nicht hinaus. Die erste Viertelstunde gehörte den Friedbergern, doch das Tor machten die Hausherren. Torhüter Robert Schmidberger unterlief ein Abwurffehler und mit starker Windunterstützung kam der Ball zu Radu Condrea, der in 25. Minute zum 1:0 traf. Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten, denn zehn Minuten später gelang Rimon Sushe der Ausgleich. Im zweiten Spielabschnitt hatten die Sportfreunde ein Chancenplus mit guten Einschussmöglichkeiten von Max Obermeyer, die knapp das Ziel verfehlten. Durch den starken Wind war vieles dem Zufall überlassen und ein geordneter Spielaufbau fast unmöglich. (fse)