Ried erobert Spitze - Inchenhofen zeigt Schiltberg Grenzen auf

Plus Ried bleibt als einziges Team ungeschlagen. Stotzard wird in Gundelsdorf abgeschossen. Inchenhofen stellt Schiltberg kalt. Hollenbach II feiert ersten Sieg

Der SV Ried ist der neue Spitzenreiter in der Kreisklasse Aichach. Mit einem 4:0-Heimsieg über die SG Mauerbach bleibt die Klotz-Elf als einziges Team weiter ohne Niederlage und nutzte die Patzer der Konkurrenz. Der TSV Schiltberg ging beim TSV Inchenhofen leer aus und die DJK Stotzard wurde in Gundelsdorf mit 1:5 vom Platz gefegt. Die Sportfreunde Bachern bezwangen den VfL Ecknach II mit 5:2 und der TSV Hollenbach II feierte mit einem 2:0-Heimerfolg über den SC Mühlried den ersten Saisonsieg.

FC Gundelsdorf – DJK Stotzard 5:1