Fußball-Kreisklasse

vor 55 Min.

Sportfreunde Friedberg erkämpfen sich im Spitzenspiel den nächsten Sieg

Plus Erster gegen Zweiter: Friedberg geht im Spitzenspiel als Sieger vom Platz. Auch Mering II siegt - in einem ungleichen Match gegen Ottmaring.

Im Spitzenspiel gegen Türkspor II kann sich Friedberg durchsetzen. Wulfertshausen lässt gegen Alba Augsburg Chancen liegen, Mering II glänzt gegen Ottmaring.

Türkspor II – SF Friedberg 1:4

Als verdienter Sieger gingen die Sportfreunde Friedberg im Spitzenspiel Erster gegen Zweiten vom Platz. Mann des Tages war erneut Max Obermeyer, dem im ersten Spielabschnitt ein Hattrick gelang. In der 14. Spielminute wurde der Torjäger mit einer Enderle-Flanke bedient, und es stand 0:1. Bereits in der 27. Minute folgte das 0:2 durch einen Foulelfmeter, als der aufgerückte Marco Heckmeier im Strafraum umgestoßen wurde und Obermeyer sicher verwandelte. Eine Minute vor der Halbzeit dann die Vorentscheidung nach einer Nurten-Freistoßflanke, als er diese im zweiten Versuch aus der Luft zum 0:3 abschloss. Die endgültige Entscheidung in diesem Spitzenspiel fiel bereits in der 53. Minute, als Marco Heckmeier eine präzise Flanke von Fabian Franz gekonnt zum 0:4 verwandelte. Fast wären den Sportfreunden durch den eingewechselten Florian Haug in der letzten Spielminute noch das 0:5 gelungen, ehe die Gastgeber mit dem letzten Angriff in der Nachspielzeit durch Gökhan Kavdir auf 1:4 verkürzten. (fse)

