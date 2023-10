Fußball-Kreisklasse

06:26 Uhr

Sportfreunde Friedberg setzen ihre Erfolgsserie fort

Plus Die Sportfreunde Friedberg bejubeln in der Fußball-Kreisklasse Augsburg den sechsten Sieg im sechsten Spiel. Merings Zweite feiert ein Schützenfest in Augsburg.

Artikel anhören Shape

Die Sportfreunde Friedberg haben in der Fußball-Kreisklasse Augsburg Mitte den sechsten Sieg im sechsten Spiel gefeiert. Trotzdem bleiben sie auf Platz zwei hinter Türkspor Augsburg II. Merings Zweite liegt auf Platz drei in Lauerstellung.

Ottmaring – Türk Augsburg II 0:3

Die sechste Saisonniederlage im siebten Spiel musste der SV Ottmaring beim 0:3 gegen Tabellenführer Türkspor Augsburg II hinnehmen. Erst schien die Partie ausgeglichen, doch dann schlug Aladin Halilovic in der 52. Spielminute mit voller Kraft zu. 30 Minuten später stockte Dogukan Tepe zum 0:2 zu, kurz vor Ende traf wieder Halilovic mit dem 0:3. Mit bisher nur einem Punkt liegt der SVO auf dem vorletzten Tabellenplatz. (joj)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen