Fußball-Landesliga

18:00 Uhr

Heimfluch endlich besiegen: Mering will raus aus Tabellenkeller

Für Noah Kusterer und den SV Mering gab es bislang in Heimspielen wenig zu holen. Das soll sich am Samstag ändern.

Plus Die Fußballer des SV Mering will empfangen am Samstag Aufsteiger Oberweikertshofen. Ein Sieg ist fast schon Pflicht. Ein Spieler könnte sein Comeback geben.

Von Lorenz Ostermaier Artikel anhören Shape

Es ist schon eine längere Zeit her, als der SV Mering das letzte Mal ein Heimspiel in der Landesliga Südwest gewann. Dieses Erfolgserlebnis ist auf den 6. August datiert, wobei der MSV seine Heimspiele in dieser Saison im Friedberger Landkreisstadion austrägt. Am Samstag soll es dann endlich wieder mit einem Heimdreier klappen, auch, um sich im Abstiegskampf Luft zu verschaffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen