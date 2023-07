Nach Abstieg und Umbruch: So steht es um den SV Mering

Nach dem Abstieg muss sich der SV Mering neu erfinden. Wie der Verein den Umbruch bewältigt und wie der Trainer die Ausgangslage vor dem Ligastart sieht.

Nach zehn Spielzeiten in der Landesliga muss der SV Mering in dieser Saison wieder in der Bezirksliga ran. Nach dem Abstieg war der Umbruch groß. Deshalb startet der MSV am Wochenende mit einigen Fragezeichen in die Saison. Wir blicken auf die Vorbereitung und wagen eine Prognose.

Applaus: Mit der Vorbereitung war der neue MSV-Trainer Dominik Sammer zufrieden. Foto: Rudi Fischer

Vorbereitung/Tests Mit dem Training ist der neue Trainer Dominik Sammer „sehr zufrieden“. „Die Jungs ziehen alle mit. Natürlich war die Zeit sehr kurz und alles sitzt noch nicht hundertprozentig, aber alle verstehen sich. Mein Eindruck ist sehr gut.“ Durch die lange Relegation fiel die Vorbereitungszeit in diesem Jahr vergleichsweise kurz aus. Deshalb standen auch nur drei Testspiele auf dem Programm. „Das war schon ganz ordentlich. Wir haben die Gegner bewusst ausgewählt. Wir sind auf einem guten Weg, allerdings braucht die Mannschaft noch etwas Zeit“, so Sammer . Der 26-Jährige beschreibt seine Spielphilosophie wie folgt: „Jeder greift an und jeder verteidigt. Ich will Spieler, die selbst Entscheidungen treffen. Wir wollen möglichst Überzahlsituationen auf dem Platz schaffen. Das erfordert viel Laufarbeit.“

Kader Nach dem Abstieg gab es im Kader einen großen Umbruch . Zehn Abgängen stehen ebenso viele Neuzugänge gegenüber. Mit Manuel Utz , Noah Kusterer und Stefan Wiedemann sind drei erfahrene Schlüsselspieler nicht mehr mit an Board. Wie es beim lange verletzten Raphael Steidl weiter geht, ist noch unklar. Die Neuzugänge sind fast allesamt noch sehr jung und müssen sich erst noch in der Bezirksliga beweisen. „Die sind super ausgebildet, aber die Härte im Männerbereich, daran muss man sich erst gewöhnen. Ich bin aber guter Dinge, dass die Mannschaft schnell zusammenwächst“, so Sammer . Bis auf Fabio Gottwald , der sich eine Bänderdehnung zugezogen hat, sind alle Spieler einsatzbereit.

Fußball: Kann der SV Mering oben angreifen

Ausgangsposition Nach dem Abstieg und der kurzen Vorbereitungsphase kann der MSV zum Start noch nicht bei 100 sein. „Der Abstieg schmerzt natürlich immer noch, aber wir schauen nach vorne“, so MSV-Vorsitzender Georg Resch , der bislang mit dem neuen Coach zufrieden ist: „Die Trainingsbeteiligung spricht für ihn und sein Training. Wir dürfen keine Wunderdinge erwarten, aber ein Platz unter den Top fünf ist drin, wenn das Glück uns anders als in der vergangenen Saison hold sein sollte. Aber natürlich war der Umbruch auch groß.“ Sammer fühlt sich beim MSV wohl und möchte den Verein voranbringen. „Der SV Mering gehört in die Landesliga . Nach dem Abstieg ist die Herausforderung groß. Wir wollen jetzt die Basis legen und uns dann während der Saison steigern.“

Auftaktprogramm Mit Heimertingen und Thalhofen warten gleich zu Beginn zwei Mannschaften, die sich Chancen auf den Aufstieg ausrechnen. Überhaupt bekommt es der Absteiger in den ersten fünf Spielen allesamt mit gestandenen Bezirksligateams zu tun. „Danach wissen wir, wo wir stehen. Es ist ein knallhartes Auftaktprogramm. Wir müssen den Kampf annehmen.“