Fußball-Pokal

27.07.2023

Elfmeterdrama pur: Ried und Merching scheitern - Stotzard mit irrer Aufholjagd

Plus Der Kissinger SC setzt sich erst im Elfmeterschießen beim SV Ried durch. Der SV Mering gewinnt souverän bei Sportfreunden. Spannung herrscht beim Stadtduell.

In der zweiten Runde des Kreispokals gab es einige enge Partien. Merching scheidet unglücklich im Elfmeterschießen aus, auch der KSC muss in die Verlängerung und profitiert vom Rieder Unvermögen. Friedberg dreht Stadtduell spät. Stotzard mit irrer Aufholjagd.

SF Friedberg – SV Mering 0:4

Eine Nummer zu groß für ersatzgeschwächte Sportfreunde war in der zweiten Runde des Totopokals der Landesligaabsteiger SV Mering. Dabei machten es die Sportfreunde in der ersten halben Stunde gut, ließen keinen Torschuss zu und konnten selbst immer wieder kleine Nadelstiche setzen. Mit einer feinen Einzelaktion durchbrach Sebastian Kempf den Abwehrriegel (30.) und als wenig später Alexander Reich zu einfach flanken konnte und Kempf stark einschob (35.), war die eine Vorentscheidung. Kurz vor der Pause erhöhte Jonas Niemi sogar auf 0:3 per Abpraller. In der zweiten Halbzeit verflachte das Spiel etwas, auch wenn die Meringer weiter dominant blieben. Höhepunkte waren ein Kracher ans Kreuzeck durch Endrit Ahmeti und ein Fernschusstor durch Asterios Chouchlias (63.). (seol)

