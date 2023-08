Stätzling will Schwung mitnehmen - Mering Torfabrik stoppen

Plus Der FC Stätzling kann den Traumstart perfekt machen. Der SV Mering wartet noch auf den ersten Sieg. Ausgerechnet jetzt geht es zum Tabellenführer Thalhofen.

Während beim FC Stätzling bislang mit zwei souveränen Siegen alles nach Plan läuft, wartet der SV Mering noch auf den ersten Sieg. Ausgerechnet jetzt muss der Absteiger zum Tabellenführer. Für den FCS gehen die Aufsteiger-Wochen weiter.

Michael Fuchs und der SV Mering warten noch auf den ersten Dreier in dieser Saison. Foto: Rudi Fischer