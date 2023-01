300 Nachwuchskicker auf dem Parkett bei Sportfreunden Friedberg

Bei den Turnieren der Sportfreunde Friedberg geht es spannend zu. Rund 300 Nachwuchsfußballer sind bei den Hallenturnieren am Start. Das sind die Ergebnisse.

Rund 300 Nachwuchsfußballer waren bei den Hallenturnieren der Sportfreunde Friedberg von der G- bis zur E-Jugend mit dabei. Jugendleiter David Huber und sein Organisationsteam waren nach zwei Jahren Coronapause vollauf zufrieden.

Den Anfang machte die E2. Sechs Mannschaften spielten in zwei Gruppen um den Einzug ins Halbfinale. Dort setzte sich der TSV Leitershofen gegen den BC Adelzhausen mit 2:1 durch. Im zweiten Halbfinale bezwang die DJK Lechhausen die SG MBB Augsburg mit 3:1 im Sechsmeterschießen. Den Turniersieg sicherte sich Leitershofen mit einem 1:0 im Sechsmeterschießen. Platz drei ging an MBB SG Augsburg. Bei der F2 gab es ein spannendes Halbfinale zwischen den Sportfreunden Friedberg und der SG Rinnenthal/ Eurasburg. Die Gastgeber setzten sich nach Sechsmeterschießen mit 4:3 durch. Im zweiten Halbfinale gewann der SC Oberbernbach mit 1:0 gegen die WF Klingen. Das Endspiel war eine klare Angelegenheit für die Sportfreunde. Nach einer Minute stand es bereits 2:0. Groß war der Jubel nach dem 3:0, das den Turniersieg endgültig sicherte. Dritter wurde die SG Rinnenthal/Eurasburg. Gut gefüllt war die Rothenberghalle am Sonntagvormittag. Die jüngsten Fußballer zeigten ihr Können vor rund 300 Zuschauerinnen und Zuschauern. Den Turniersieg bei der G-Jugend sicherten sich die Sportfreunde Friedberg mit einem 1:0 gegen den BC Rinnenthal. Dritter wurde der TSV Firnhaberau. Zeitgleich fand in der Max-Kreitmayr-Halle ein E1-Jugend-Turnier statt. Die gastgebenden Ostler blieben dabei ungeschlagen, belegten aber mit vier Unentschieden nur den vierten Platz. Dritter wurde der SV Ottmaring. Der FC Stätzling setzte sich bei Punkt- und Torgleichheit aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs gegen den Kissinger SC durch.

Den Abschluss bildete das F1-Turnier. Ohne Gegentreffer zogen die späteren Finalisten, BC Rinnenthal und Sportfreunde Friedberg, ins Halbfinale ein. Die Sportfreunde siegten dort mit 1:0 gegen die WF Klingen und die SG Rinnenthal gewann mit 3:2 gegen den TSV Altomünster. Das Spiel um Platz drei entschied Klingen mit 1:0 für sich. Spannung war dann im Finale bis zum Schluss geboten. Am Ende reichte es ganz knapp für die SG Rinnenthal/Eurasburg, die mit 2:1 die Sportfreunde besiegten. (AZ)