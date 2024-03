Meisterschaft und Abstieg: Schicksalsspiele für Kissinger Teams

Plus Die Handballerinnen des Kissinger SC erwarten beim Duell um Platz eins zahlreiche Fans. Die KSC-Männer kämpfen um ihre letzte Chance im Abstiegskampf.

Endspurt heißt es bei den heimischen Handballmannschaften. Doch der hat es in sich, besonders für die Bezirksoberliga-Frauen des Kissinger SC, die im Spitzenspiel beim TSV Niederraunau um die Meisterschaft kämpfen. Das absolute Kellerduell bestreiten dagegen die Kissinger Männer. So ist die Lage vor den wegweisenden Duellen.

Auch die Landesliga-Handballer des TSV Friedberg bekommen es mit einem gegner auf Augenhöhe zu tun. Am Samstag ab 19.30 Uhr sind die Herzogstädter beim TSV Ismaning gefordert. Dann geht es für den Sechsten der Landesliga Süd gegen den wieder erstarkten Tabellennachbarn. Ismaning ist gemeinsam mit dem TSV Friedberg in der letzten Saison aus der Bayernliga abgestiegen. Lange lief es aufgrund vieler Verletzungen nicht gut für die Oberbayern, diese steckten fest im Tabellenkeller. Doch seit Anfang Februar ist Ismaning wieder komplett: Seitdem holten Ismaning von zehn möglichen Punkten neun.