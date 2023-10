Ehemaliger Meringer Ringer schreibt Buch mit Weltmeister

Simon Biallowons kämpfte früher für die Ringer des TSC Mering. Nun hat er ein Buch mit Ringer-Legende Frank Stäbler herausgebracht. Es geht um mehr als Sport.

Auf der Matte für die Ringer des TSC Mering stand Simon Biallowons letztmals 2006. Seitdem ist viel passiert, sein Interesse an der Sportart ist aber geblieben. Der 39-Jährige ist unter anderem Buchautor und hat bereits einige Bestseller geschrieben. Nun ist der gebürtige Münchner, der in Mering aufgewachsen ist, zu seinen sportlichen Wurzeln zurückgekehrt. Gemeinsam mit Ringer-Legende Frank Stäbler hat er ein Buch herausgebracht. Dieses richtet sich nicht nur an Spitzensportler und Spitzensportlerinnen, sondern gibt auch Tipps für den Alltag.

Buch In dem Buch "Unaufhaltsam" geht es um Erfolg in verschiedenen Bereichen. Die Autoren geben Tipps für den Leistungssportler, aber auch im Alltag. Foto: Coverbild/herder-verlag

„Ich wollte schon immer einmal ein Buch über den Ringsport schreiben. Franks Geschichte bietet sich natürlich an“, verrät Simon Biallowons, der aber hinzufügt: „Es geht nicht nur um seine faszinierende Geschichte, sondern zusätzlich um Tipps für Sportler, aber auch für andere Bereiche des Lebens. Es ist keine Autobiografie.“ Das Buch trägt den Titel „Unaufhaltsam - deine Formel für Erfolg, Zufriedenheit und Balance“.

Unaufhaltsam: Ringer-Weltmeister gibt Tipps

Neben dem Sport, wird auch die Geschäftswelt abgebildet, zudem eigne sich das Buch für den Alltag. Biallowons: „Es werden verschiedene Techniken behandelt, unter anderem geht es um Motivation. Von Frank kann jeder lernen.“ Von der Vorbereitung auf eine Herausforderung, über den Umgang mit Druck bis hin zu Motivationstricks - das Buch behandelt unterschiedliche Themen.

Früher ging Simon Biallowons (oben) für die Ringer des TSC Mering auf die Matte. Foto: Tatjana Husel

Das Werk ist eine Art Ratgeber. Stäbler berichtet unter anderem, dass man auch ohne außergewöhnliches Talent Spitzensportler werden könne. Außerdem verrät er, dass es ohne Spaß nicht gehe. „Es sind wirklich konkrete Ratschläge. Frank hat selbst viele Rückschläge erlebt und weiß, wie man damit umgehen muss. Er arbeitet auch als Mentaltrainer und weiß, wovon er spricht“, erklärt Biallowons.

Frank Stäbler ist mehrfacher Welt- und Europameistermeister im Ringen. Als einziger Athlet überhaupt holte er sich den WM-Titel in drei unterschiedlichen Gewichtsklassen. Zudem gewann er bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio Bronze. Diese Leistung ist umso erstaunlicher, da der heute 33-Jährige im Oktober 2020 an Corona erkrankte. Monatelang litt der Leistungssportler an Long Covid. Seine Leistungsfähigkeit sank drastisch, dennoch trainierte er weiter. Bis zu seinem Karriereende im Juni 2022 war er in der Bundesliga aktiv.

Simon Biallowons schaut immer noch nach Mering

Auch Simon Biallowons habe von den Tipps des Profis profitiert: „Da sind teilweise ganz einfach Sachen dabei, wie Übungen, um besser durch die Nase atmen zu können. Das ist mehr als eine Anleitung zum Profi-Sportler“, so Biallowons, der auch als Co-Autor auftritt und nicht als Ghostwriter: „Das habe ich bewusst so gewählt, weil ich auch meine eigenen Erfahrungen einfließen lassen wollte.“

Simon Biallowons war 2016 in der Meringer Bücherei und hielt dort eine Lesung. Foto: Eva Weizenegger

Als Ringer geht Biallowons heute nicht mehr auf die Matte. Seit einigen Jahren übt er Mixed Martial Arts (MMA) aus. „Auch hier kann ich vieles von Frank anwenden und mich so verbessern“, so der 39-Jährige, der ursprünglich aus dem Judo kommt. Angefangen hat er damit beim TV Mering. Er spielte er auch Fußball beim SV Mering und dem TSV Merching. Seit 2014 lebt er in München. Nach wie vor verfolgt der zweifache Familienvater, was sich im Markt Mering tut, besonders bei den Ringern des TSC.

Meringer Autor plant bereits nächstes Buch

Biallowons absolvierte nach seinem Studium der Philosophie eine katholische Journalistenschule und ist seit 2020 Geschäftsführer eines Münchner Verlags. Das Buch hat er innerhalb eines Jahres geschrieben. „Das war schon stressig, weil ich es neben der Arbeit schreiben musste. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe Wartezeiten und Zugfahrten gut genutzt. Es war ein Vorteil, dass ich mich mit der Materie auskenne.“

Simon Biallowons schrieb ein Buch über Papst Franziskus und traf später das Kirchenoberhaupt. Foto: Biallowons (Archivbild)

Vor rund drei Jahren kontaktierte er Stäbler, bis sich die beiden erstmals trafen, dauerte es allerdings. „Das war erst viel später. Frank ist auch sehr beschäftigt. Umso größer war die Freude, als ich ihn von meiner Idee überzeugen konnte, erinnert sich Biallowons. Seit dem 9. Oktober ist das Werk im Handel erhältlich. „Wenn man ein Buch schreibt, möchte man, dass es erfolgreich ist." Viel Geld gäbe es laut Biallowons nicht zu verdienen. "Das war aber auch nicht meine Motivation. Ich habe Spaß am Schreiben und wollte das unbedingt machen“, so der frühere Meringer, der bereits an seinem nächsten Buchprojekt arbeitet.