Tennis

06:00 Uhr

Mit hauchdünnem Vorsprung: Friedberger Männer steigen in Bayernliga auf

Plus Die Herren des TC Friedberg schaffen noch den Aufstieg. Die Meringer Männer sichern die Vizemeisterschaft, während die TCM-Frauen die Klasse halten.

Von Michael Müller, Michael Müller, Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Jubel gab es sowohl im Lager des TC Mering als auch bei TC Friedberg. Die Herren des TCF feierten die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bayernliga. Die Zweite verpasst dagegen den Aufstieg. In Mering freuen sich die Damen über den Klassenerhalt, die Männer holen zwei Vizetitel.

TC Mering Die Damen I des TC Mering mussten sich am letzten Spieltag dem Zweitplatzierten TF Dachau II 2:7 geschlagen geben. In der ersten Runde verlor Antonia Seitz trotz guter Leistung mit 11:13 im Matchtiebreak . Marlene Seidl konnte an Position vier erneut voll überzeugen und siegte 6:3, 6:4. Dagegen hatte Emily Vogel , die ihr Debüt in der ersten Damenmannschaft gab, keine Chance. Sie musste sich ohne Spielgewinn geschlagen geben. In Runde zwei gingen die Partien von Diana Stabile-Singer (0:6, 2:6) und Anki Griffel (0:6, 1:6) deutlich verloren. Julia Deiml kämpfte sich nach verlorenem ersten Satz noch einmal in die Partie zurück. Am Ende reichte es aber nicht mehr (1:6, 4:6). Beim Gesamtstand von 1:5 nach den Einzeln war die Partie schon verloren. Auch die Doppel Staible-Singer/ Seidl (4:6, 1:6) und Griffel/ Vogel (0:6, 0:6) unterlagen deutlich. Doch Deiml/ Seitz sorgten am Ende für einen weiteren Punkt. Sie gewannen den ersten Satz 7:6, mussten dann aber den zweiten Satz verloren geben. Im Matchtiebreak hatten sie die besseren Reserven und siegten 10:5. Nach insgesamt drei Saisonsiegen schloss man das Jahr auf Tabellenplatz fünf ab, konnte die Klasse halten und spielt im nächsten Jahr wieder in der Südliga 1.

Auch wenn man das große Ziel Aufstieg knapp verpasst hat, freuen sich die Herren I des TCM am Ende über die Vizemeisterschaft. Weil auch Friedberg II am letzten Spieltag gegen den übermächtigen Meister TC Gernlinden nicht gewinnen konnte und auswärts 3:6 unterlag, zogen die Meringer in der noch am TCF vorbei. Dem TCM reichte dafür ein deutlicher 7:2-Erfolg beim TC Pürgen. Ermis Tsiantaris (7:5, 6:4), Manuel Singer (6:1, 6:4), Jonas Gerstmayr (6:3, 6:0) und Tim Rajewski (6:0, 6:1) sorgten für den 4:2 Zwischenstand, nachdem Florian Deiml knapp im Matchtiebreak (6:10) und Florian Schieferdecker deutlich (3:6, 3:6) verloren hatten. Im Doppel wechselte Mering dann sogar den lange verletzten Ex-Mannschaftsführer Andreas Ludwig ein, der zu seinem ersten Saisoneinsatz kam und an der Seite von Spielertrainer Tsiantaris in zwei Sätzen gewann. Weil auch Schieferdecker/Singer knapp und Gerstmayr/Rajewski deutlich ihre Doppel gewannen, erhöhte der TCM auf 7:2.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

