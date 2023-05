Schießen

Erfolgsgeschichte: Sportschützin aus Schmiechen steigt in 2. Bundesliga auf

Marie-Christin Thurner aus Schmiechen stieg mit ihrer Mannschaft von Isental Lengdorf in die 2. Bundesliga auf.

Plus Marie-Christin Thurner aus Schmiechen steigt mit ihrer Schützenmannschaft in die 2. Bundesliga auf. Für die 23-Jährige ist es nicht der erste große Erfolg.

80 Schuss, 80-mal volle Konzentration. Bei den Ausscheidungswettkämpfen im Luftgewehrschießen wird den Sportlerinnen und Sportlern einiges abverlangt. In zwei Durchgängen wird geschossen, jeder Fehler bestraft. Am Ende hielt Marie-Christin Thurner aus Schmiechen dem Druck stand. Mit ihrer Mannschaft Isental Lengdorf (Kreis Erding) schaffte die 23-Jährige den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

"Das ist schon ein großer Erfolg. Ich freue mich auf die neue Herausforderung", berichtet Thurner, die mit ihren 393 und 395 Ringen von jeweils 400 möglichen maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte. Die Topschützin zeigte schon die ganze Saison gute Leistungen. Im Schnitt erzielte die Schmiechenerin 390,5 Ringe. Mit sechs Punkten Vorsprung wurde das Team Meister der Bayernliga Südost und qualifizierte sich so für die Ausscheidungswettkämpfe.

