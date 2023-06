Geschwisterduell in Finale: So spannend war die Mixed-Kreismeisterschaft

Tennis: Im Finale der Mixemeisterschaften in Dasing stehen sich im Finale zwei Geschwisterpaare gegenüber. Die Titelverteidiger aus Mering müssen sich geschlagen geben.

Erst zum zweiten Mal wurden die Kreismeisterschaften im Wittelsbacher Land im Mixed ausgetragen. Bei bestem Tenniswetter führte diesmal der TC Dasing die Wettkämpfe durch, nachdem der TC Mering im vergangenen Jahr die Premiere veranstaltet hatte. Turnierleiter Walter Korutschka hatte 52 Teilnehmende aus zehn Vereinen in drei Kategorien von Freitag bis zu den Finalspielen am Sonntag am Start. Gingen im vergangenen Jahr noch alle Titel nach Mering, verteilten sich die Podestplätze diesmal besser. In einem hochklassigen Finale wurden in der höchsten Leistungsklassen die Titelverteidiger entthront.

In der Kategorie Aktive, Leistungsklasse 18-25, setzten sich Paar Waltraud Davideit (TC Aichach) und Thomas Schlötzer (TC Wittelsbach) durch. Zweite wurden Andrea Bauer und Johannes Bauer (beide TC Friedberg). Den dritten Platz sicherten sich Felicitas Moser und Dieter von Grolmann (TC Dasing).

Tennis: Im Finale verlieren die Titelverteidiger

In der Kategorie 40 Plus, LK 1-25, trafen im Halbfinale Verena und Jürgen Kanzler vom BC Adelzhausen auf Martina Deil und Fritz Schmidt (TSV Pöttmes). Die Pöttmeser setzten sich mit 6:2/6:3 durch und zogen ins Finale ein. Im zweiten Halbfinale standen sich zwei Dasinger Mixedteams gegenüber. Constance Schwabbauer und Andy Steinhart bezwangen in einem spannenden Duell Michaela und Leopold Moucka mit 6:1/0:6/10:7. Im Endspiel ließen Martina Deil/ Fritz Schmidt nichts anbrennen und holten mit 6:0/6:1 den Titel souverän nach Pöttmes. Im Spiel um Platz drei siegten die Kanzlers gegen die Mouckas.

Ü40-Konkurrenz: (von links) Die Sieger Fritz Schmidt und Martina Deil (TC Pöttmes) und die Zweitplatzierten Constanze Schwabbauer und Andreas Steinhart (TC Dasing). Foto: Siegfried Baumüller

Mit Spannung war die Kategorie Aktive LK1-LK25 erwartet worden, bei der 16 Paarungen am Start waren, darunter fünf Meringer Mixedmannschaften. Die Titelverteidiger Julia und Florian Deiml trafen gleich im Auftaktmatch auf Jessica Lavrov/Max Zipperstein vom TC Friedberg. Mit 6:4/7:5 setzten sich die Deimls durch. Die Favoriten, aufgrund der LK- Einstufung, Alexander Leischner und Katrin Leischner vom TC Aichach hatten im Auftaktmatch gegen Marlene Seidl und Johannes Becker keine Mühe ins Viertelfinale einzuziehen, wo Carina Umlauf und Johannes Spengler den kürzeren gegen die Aichacher Geschwister.

Mixed-Kreismeisterschaft: B-Runde geht an TC Mering

Julia und Florian Deiml erreichten gegen Julia Weichenberger und Sebastian Kern das Halbfinale, wo sie sich wie im Finale des Vorjahres gegen ihre Vereinskollegen Johanna Hartung und Nikolas Singer durchsetzen konnten. Das andere Viertelfinale bestritten Theresa Neumeyr und Siegfried Oswald vom TC Sielenbach gegen Simone Rabl und Thorsten Kettner vom BC Adelzhausen. Hier gingen die an drei gesetzten Neumeyr/ Oswald als Sieger vom Platz. Doch auch das Duo aus Sielenbach konnten die Leischners nicht am Finaleinzug hindern. In einem hochklassigen Endspiel setzte sich das Aichacher Geschwisterpaar gegen die Titelverteidiger aus Mering mit 6:1 und 6:3 durch. Katrin Leischner spielt in der Landesliga für den TC Friedberg, Bruder Alexander für den TC Augsburg II.

In der B- Runde der Aktiven gewannen im Finale Marlene Seidl/ Johannes Becker (beide TC Mering) mit 2:6, 6:4 und 10:6 gegen Isabella Grimm/ Andy Klutzny (beide TC Dasing).