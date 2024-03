Packendes Duell: Friedberger Volleyballer schlagen Tabellenführer

Plus Die Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberg schlagen im letzten Heimspiel der Saison den Spitzenreiter. Eine Blockaktion bringt die Entscheidung.

Das Beste kommt zum Schluss: Im letzten Heimspiel der Saison schlagen die Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberg den Tabellenführer TSV Mühldorf in einem packenden Duell mit 3:1. Auch einen Rückschlag verkraften die Gastgeber.

Unter der Führung von Trainer Matthias Gärtner, der bis auf einen Ausfall über den vollen Kader verfügte, startete der TSV Friedberg stark. Dennoch war es eine sehr ausgeglichene Anfangsphase, in der beide Teams konstant ihre Angriffe durchsetzen konnten. Ab dem 13:13 setzte sich Friedberg mit einigen sehenswerten Abwehraktionen deutlich ab und konnte damit die Angriffsstärke der Mühldorfer Außenangreifer hemmen und gewann mit 25:17 den ersten Satz.