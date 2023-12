Volleyball

06:26 Uhr

Revanche geglückt: Friedberger Volleyballer bleiben oben dran

Benjamin Sauerstein und Stefan Erhardt warfen sich in die Angriffe des VSV Oelsnitz. Am Ende siegten die Volleyballer des TSV Friedberg souverän mit 3:0 und schafften die Revanche für die Niederlage aus dem Hinspiel.

Plus Die Volleyballer des TSV Friedberg besiegen Oelsnitz mit 3:0 und machen die Pleite aus dem Hinspiel wett. Das ist der Schlüssel zum Sieg.

Von Lukas Kröner Artikel anhören Shape

In einem mitreißenden und hochklassigen Spiel der 3. Bundesliga behielten die Volleyballer des TSV Friedberg die Oberhand gegen den VSV Oelsnitz und sicherten sich einen 3:0-Sieg. Damit gelang dem Team von Trainer Matthias Gärtner die Revanche für die Niederlage aus dem Hinspiel.

In der Hinrunde verloren die Herzogstädter mit 0:3. Anders als in der Hinrunde stand dieses Mal der TSV Friedberg mit nahezu komplettem Kader in der Halle, was sich auch auf dem Spielfeld bemerkbar machen sollte. Im ersten Satz mussten beide Mannschaften zunächst ins Spiel finden, weshalb es hier keinem Team gelang, sich einen Vorsprung zu erarbeiten. Beim Spielstand von 10:11 für Oelsnitz begann Friedberg, den Druck im Aufschlag zu erhöhen, glänzte mit einer starken Block-Feldverteidigung und Angriffen, wodurch man sich einen Vorsprung von vier Punkten sichern konnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen