"Bayerns Best 50": Steindorfer Firma OilQuick wird ausgezeichnet

Fachjury prämiert Steindorfer Unternehmen beim Wettbewerb "Bayerns Best 50".

Im Schloss Schleißheim erhielten die 50 wachstumsstärksten Mittelstandsbetriebe aus allen Regierungsbezirken den Preis „ Bayerns Best 50“ verliehen. Dazu zählt unter anderem das Familienunternehmen OilQuick aus Steindorf.

„Die Auszeichnung ist eine Wertschätzung für die volkswirtschaftliche und soziale Bedeutung des Mittelstands im Freistaat. Der Mittelstand sorgt mit seinen Innovationen für zukunftsfähige Arbeitsplätze für unternehmerische Spitzenleistungen“, so Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.

Gute Atmosphäre ist dem Steindorfer Unternehmen wichtig

Gewürdigt wurden mit dem Preis mittelständische Betriebe aus dem Handwerk, der Industrie, freien Berufe und dem Dienstleistungssektor. Sie bieten einen Großteil der Arbeits- und Ausbildungsplätze im Freistaat, treiben Innovationen voran, schaffen zukunftsfähige Arbeitsplätze und zeichnen sich mit herausragenden Leistungen aus. Das Unternehmen OilQuick aus Steindorf bei Mering hat sich zum ersten Mal für diesen Preis beworben. „Dass wir sofort zu den 50 besten Unternehmen in Bayern gehören zu dürfen, darauf sind wir sehr stolz. Nachdem wir schon diverse Auszeichnungen überreicht bekommen haben, freuen wir uns, jetzt auch diesen Preis im Schloss Schleißheim entgegennehmen zu dürfen“, sagt der Geschäftsführer Stefan Schauer. Alles wird in Steindorf selbst entwickelt und produziert. Zudem wird viel in die eigene Ausbildung investiert und eng mit der Handwerkskammer zusammengearbeitet. Wichtig ist dem Familienunternehmen aber auch die Atmosphäre. Jeder Mensch zählt gleich und wird gleich viel wertgeschätzt – egal ob er ein Studium hat oder noch in der Ausbildung ist. Es gibt flache Hierarchien und der Teamgedanke steht ganz oben an. „Denn jeder kann gleich viel beisteuern zum Unternehmenserfolg. Eine gute Idee kann auch von einem Auszubildenden kommen“, so Stefan Schauer.

Das neueste Produkt von OilQuick ist ein Schreitbagger. Foto: Oilquick

Aus einer kleinen Landmaschinen-Reparaturwerkstatt aus den 1980-er Jahren ist ein florierendes Unternehmen mit über 170 Mitarbeitern geworden. Bis zu 5000 Schnellwechsler werden heute im Jahr produziert. Die Technik kommt am Markt gut an. Inzwischen ist QilQuick Marktführer und nicht nur im gesamten deutschsprachigen Raum tätig, sondern auch weltweit. Von der Fahrerkabine eines Baufahrzeugs kann man mit den hydraulischen Geräten von OilQuick binnen weniger Sekunden wechseln. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist dies für die Baubranche ein großer Vorteil. Und weil hier viel Technik drinsteckt, sind Ingenieure und Entwickler in Steindorf sehr gefragt. In den nächsten drei bis vier Jahren rechnet das Unternehmen mit einem weiteren Wachstum und einer Steigerung der Mitarbeiterzahl auf bis zu 250. Das neueste Produkt ist der Tiltrotator. Auch der Standort soll in naher Zukunft vergrößert werden. (AZ)