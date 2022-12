Steindorf

vor 49 Min.

Bürgerversammlung: In Steindorf stehen große Projekte an

Etwa 70 Bürgerinnen und Bürger aus dem Gemeindegebiet von Steindorf hörten zu, was Bürgermeister Paul Wecker bei der Bürgerversammlung zu berichten hatte.

Plus Über diese Themen informierte Bürgermeister Paul Wecker: Die Ortsumfahrung beginnt 2024 und es gibt neue Baugebiete.

Von Edigna Menhard Artikel anhören Shape

In der Gaststube des Gemeindezentrums Steindorf war so gut wie kein Platz mehr frei, als Bürgermeister Paul Wecker zur Bürgerversammlung lud. 70 Menschen informierten sich über die aktuellen und künftigen Maßnahmen. Paul Wecker handelte seine Themen alphabetisch ab und startete gleich bei der Kreisstraße AIC18. "Die Ortsumfahrung von Steindorf ist schon länger in der Planungsphase. Mittlerweile gibt es einen Entwurf mit Plänen für den Grunderwerb", berichtete er. Die Gemeinde müsse für die Straße 711 Quadratmeter Grund zukaufen. Coronabedingt wird der Ausbau aber erst 2024 starten, denn die Gespräche mit den Grundstückseignern benötigten Zeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen