Häuser, Wohnungen, Gewerbegebiet - Steindorf plant mehrere Baugebiete

Plus Neue Bauplätze entstehen im Landkreissüden von Aichach-Friedberg. Unsere Grafik zeigt, wo es künftig neue Flächen für Wohnen und Gewerbe gibt.

Eine große neue Gewerbefläche und mehrere kleine Wohnbaugebiete plant die Gemeinde Steindorf in den kommenden Jahren. Bürgermeister Paul Wecker erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, wo neue Bauplätze entstehen werden.

Das größte neue Wohnbaugebiet ist im Osten Steindorfs geplant. Der Bebauungsplan dafür ist bereits rechtskräftig. Hier entstehen 14 neue Bauplätze, die zum Teil aber an die Grundstückseigentümer zurückgehen. Frei vergeben werden ca. acht Parzellen. Dafür zurrt die Gemeinde gerade die Vergaberichtlinien fest. "Wir wollen steuern, dass Einheimische eine Chance haben, bezahlbare Plätze zu bekommen", erklärt Wecker.