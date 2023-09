Steindorf

vor 33 Min.

Jetzt soll es endlich voran gehen mit dem Bürgerzentrum für Steindorf

Plus Ein großer Saal für Veranstaltungen, Räume für Vereine und vielleicht sogar ein Spielplatz - das will Steindorf schaffen. Und zwar möglichst in der Ortsmitte.

Von Gönül Frey

Ein großer Saal für die Bürger und Bürgerinnen aus Steindorf und allen Ortsteilen - das soll das Herz des schon lange geplanten Bürgerzentrums sein. Doch um das Großprojekt ist es still geworden. Bürgermeister Paul Wecker erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, warum sich so lange nichts getan hat - und wann tatsächlich Baustart sein könnte.

Schon 2018 hatte das damals vorgestellte Gemeindeentwicklungskonzept das Bürgerzentrum als wichtigstes Vorhaben für die Zukunft benannt. 2019 stellte dann das Büro Opla eine umfangreiche Standortanalyse dazu vor. Demnach kämen entweder die Fläche an der Schulstraße infrage, die direkt an das Gemeindehaus mit dem Bürgermeisterbüro angrenzt oder ein Standort am östlichen Ortsrand. Immer wieder diskutiert wurde auch eine Nutzung des Saalbau Eder in Hofhegnenberg. Wie Bürgermeister Paul Wecker erklärt, habe sich diese Möglichkeit nach Gesprächen mit den Eigentümern jedoch inzwischen endgültig zerschlagen.

