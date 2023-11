Junge Frau eröffnet Gesundheitszentrum "i-Tüpferl" in Steindorf

Plus Mit einem Tag der offenen Tür hat das "i-Tüpferl" in Steindorf offiziell gestartet. Die Geschäftsführerin diskutierte auch mit Politikern über die medizinische Versorgung auf dem Land.

„Für mich ist heute ein sehr aufregender Tag, weil ein sehr langer Weg seinen Abschluss findet und er gleichzeitig auch einen Neubeginn darstellt“, mit diesen Worten begrüßte Christine Bergmair die rund 60 Gäste, die Sonntagmorgen zur Eröffnung des i-Tüpferl Gesundhaus nach Steindorf kamen. Sichtbar stolz und erleichtert zeigte sich die Geschäftsführerin, die sich mit dem modernen Bau einen Lebenstraum erfüllt hat.

Denn die Osteopathin und Heilpraktikerin war schon lange der Ansicht, dass im Gesundheitswesen mehr zusammengearbeitet und Kompetenzen vernetzt werden sollten. So entstand – gemeinsam mit ihren Eltern - die Idee, ein Haus zu bauen, in dem unterschiedliche Ärzte, Therapeuten und Gesundheits- und Sozialberufe unter einem Dach interdisziplinär zusammenarbeiten und gemeinsam Wege finden, Menschen ganzheitlich zu betreuen.