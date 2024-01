Steindorf

Steindorfer Gemeinderat entscheidet: Am Schmitterbach soll nicht gebaut werden

Noch müssen am neuen Feuerwehrhaus in Steindorf im Innenbereich einige Arbeiten unternommen werden.

Plus Drei Bauplätze werden in Steindorf nicht ausgewiesen. Das sind die Gründe, die dagegen sprechen.

Von Brigitte Glas

Die Eigentümer der Wiese am Schmitterbach möchten dort drei Bauplätze für Wohnbebauung aus­ge­wiesen haben. Dafür müsste die Gemeinde einen Bebauungsplan auf­stellen. Das wurde in der jüngs­ten Sitzung des Gemeinderates nach wiederholter Behandlung ab­ge­lehnt. Gründe dafür waren einer­seits die Nähe zum Gewässer und der Hochwassergefahr und anderer­seits die Nachbarschaft zu einem landwirtschaftlichen Betrieb. Der Ab­stand sei zu gering, weil das Bauge­biet „ Steindorf Ost“ doppelt so weit entfernt liegt. Das Landratsamt hatte bei diesem Bebauungsplan den Ab­stand als „gerade noch akzeptabel“ bezeichnet.

Steindorf gibt der Feuerwehr-Jugend für den Ball eine Chance

Die Feuerwehr-Jugend fragte auf der Bürgerversammlung an, ob der Feuerwehrball im Bauhof stattfinden könne, weil der Eder-Saal nicht mehr zur Verfügung steht. Zunächst sah die Gemeinde das Areal als nicht geeignet an, wegen der Flucht­wege, der sanitären Anlagen, der Si­cherstellung des Winterdienstes und der Parkplatzsituation. Als Alterna­ti­ve war eine kleinere Veranstaltung im Vereinsheim Hofhegnenberg vor­geschlagen. Nach eingehender Dis­kus­sion will man der Jugend noch ei­ne Chance lassen. Die Bürger­meister und weitere Gemeinderäte wollen noch einmal ein Gespräch führen und sich ein Konzept vorle­gen lassen, wie alles ablaufen soll, angefangen von einem Toiletten­wa­gen bei eventuell minus zehn Grad, bis hin zu An- und Abfahrt und Par­ken.

