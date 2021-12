Zwei Steindorfer retten Tiere in Not - und kommen an ihre Grenzen

Ludwig Eder und seine Frau Dagmar Schild aus Steindorf engagieren sich für verletzte Tiere aller Art. 2021 war ein besonders schwieriges Jahr für die Tierschützer.

Ob eine Graugans mit einem Tumor, eine Ente mit einem gebrochenen Bein oder ein flugunfähiger Singvogel: Das Tierwohl ist ihnen allezeit ein Anliegen. Ludwig Eder und seine Frau Dagmar Schild von der Tierhilfe Augsburg-Eurasburg-Steindorf haben eine kleine Tierrettungsstation in Steindorf. In dem 300 Quadratmeter großen Haus in Steinach gehören 200 Quadratmeter den Tieren, der Rest dem Ehepaar. Im Jahr 2021 benötigten besonders viele Tiere ihre Hilfe - nun kommen Eder und Schild an ihre Grenzen.

Die Tierrettung in Steindorf ist dem Ehepaar eine Herzensangelegenheit

Bestimmt 50 verschiedene Vögel leben im Erdgeschoss des Hauses in Steindorf, zusätzlich 50 Gänse im Garten, dazu vier Kaninchen, drei Meerschweine und Dammwild - eine kaum vorstellbare Anzahl an Tieren und eine ohrenbetäubende Geräuschkulisse. Dem Ehepaar Eder und Schild ist dieses Tierschutzprojekt eine Herzensangelegenheit. "Früher hatte ich einen Motorradladen in Augsburg", erzählt Ludwig Eder, der sich mit seiner Frau der Rettung der Tiere verschrieben hat. "Bei uns dürfen Tiere, die keiner mehr haben will oder denen die Schlachtung droht, ein lebenswertes Leben führen", sagt der passionierte Tierfreund.



Die Steindorfer Dagmar Schild und Ludwig Eder (im Bild) helfen, wenn Igel oder auch andere Kleintiere in Not sind. Foto: Christine Hornischer

2021 war für die beiden ein äußerst schwieriges Jahr, wie der 61-Jährige erzählt. "Mitte des Jahres zerlegte ein Minitornado unser Gehege, riss zwanzig hohe Bäume um und beschädigte viele Dächer." Sein Heu und Strohlieferant habe seine Ballenpresse verkauft und könne ihn nicht länger mit kleinen Stroh- und Heuballen versorgen. "Die hunderte Kilo schweren Blöcke kann ich aber nicht transportieren", sagt Eder. Rund 5000 Euro geben die beiden monatlich nur für Tierfutter aus.

Die Tierarztkosten steigen: Die Steindorfer nahmen mehr verletzte Tiere auf

Der Aufwand, den die beiden bei der Tierpflege haben, steigt. "Zum einen nahmen wir mehr verletzte Tiere auf, zum anderen werden unsere Tiere langsam auch immer älter und damit verbunden auch kränker." Daraus folge, dass auch die Futterpreise und die Tierarztkosten deutlich zunähmen. Und dass sie alle Tiere - auch die alten und kranken - medizinisch versorgen, steht außer Frage für die beiden.

Die kleine Ente Flutscher kam als Baby mit gebrochenem Bein zu Ludwig Eder und seiner Frau Dagmar Schild. Foto: Ludwig Eder

Von Tumoroperationen und Fußgelenkoperationen bei Gänsen über die Notfallversorgung verunfallter Schwäne bis hin zu Graugänsen sowie zahllosen Sing und Raubvögeln: Die Pflege schlägt zu Buche. Tierschutz bedeutet für das Ehepaar von der Tierhilfe Augsburg-Eurasburg-Steindorf eine große Verantwortung, die sie nicht aufgeben möchte.

Info: Wer das Ehepaar unterstützen will, kann sich per E-Mail melden: l.eder@gmx.de