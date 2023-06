Vogacher Schützen feiern 125-jähriges Bestehen ihres Vereins

Zum 125. Jubiläum organisiert die Schützengesellschaft "Glonn-Au" ein großes Fest. Warum der Verein zum Schützengau Friedberg gehört.

Die Schützengesellschaft „Glonn-Au“ Vogach kann auf eine 125-jährige Geschichte zurückblicken - und gehört trotz seines Standorts im Landkreis Fürstenfeldbruck zum Schützengau Friedberg. Doch wie kam es dazu?

Im Jahr 1898 gründeten 15 Männer aus Vogach und umliegenden Ortschaften den Verein. Anfangs wurde in der Dorfwirtschaft Bader mit Zimmerstutzen geschossen, was nicht ungefährlich war. Seitlich aufgehängte Pferdedecken schützten die anderen Gäste vor eventuellen Querschüssen. Während des Ersten Weltkriegs ruhte das Vereinsleben, das 1920 wieder aufgenommen wurde. Bevor das Schießen aufgrund des Zweiten Weltkriegs erneut eingestellt werden musste, umfasste der Verein etwa 40 Vereinsmitglieder.

Ein Friedberger überredete die Schützen

1949 wurde das erste Luftgewehr gekauft. Geschossen wurde mittlerweile durch ein in der Gaststube aufgebautes, sechs Meter langes Ofenrohr. Etwa zehn Jahre später verlängerte man die Distanz auf zehn Meter. Hierzu wurde von der Gaststube durch ein Gebläserohr, welches genau in den Fensterausschnitt passte, hinaus ins Freie geschossen. Die beleuchteten Scheiben wurden mittels Handkurbelzug zurückgeholt. Seit 1960 ist die Schützengesellschaft Mitglied im Schützengau Friedberg - und das, obwohl der Ort Vogach zum Landkreis Fürstenfeldbruck gehört. Ausschlaggebend hierfür war ein regelmäßiger Gast im Wirtshaus, der sich für den Friedberger Gau engagiert und die dortige Mitgliedschaft angepriesen hat.

Doch die Schießstätte, das Wirtshaus Bader, wurde 1964 geschlossen. Eine neue Bleibe fanden die Schützen im Gasthof Giggenbach in Baindlkirch, wo sie ebenfalls durch ein Gebläserohr ins Freie schießen konnten. Während des Umbaus der Gaststätte erbauten die Vereinsmitglieder im Keller der Gaststätte einen neuen Schießstand, der 1969 in Betrieb genommen wurde. Seit 1970 stellten die Vogacher Schützen auch eine Mannschaft zur Teilnahme am Rundenwettkampf. 1982 folgte das erste VG-Schießen der VG Mammendorf, wodurch seitdem auch ein kameradschaftlicher Kontakt mit Vereinen aus dem Schützengau Fürstenfeldbruck besteht.

Die Schützen kamen in Baindlkirch unter

Zum 90. Gründungsjubiläum, welches im Juni 1988 groß gefeiert wurde, wurde die Vereinsfahne angeschafft und erstmals eine einheitliche Vereinskleidung eingekauft. Anfang der 90er-Jahre hielt dann immer mehr Elektronik Einzug in den Schießbetrieb: Die Schießstände wurden mit elektrischen Scheibenzuganlagen ausgestattet, eine elektrische Auswertmaschine und ein vereinseigener Computer erleichterte die Arbeit. 1998 stand dann das nächste große Jubiläum des Vereins an, das 100-jährige Gründungsfest wurde erfolgreich drei Tage lang im Juni gefeiert.

Die Schützengesellschaft verzeichnet zum Jubiläum mit derzeit 112 Mitgliedern den höchsten Mitgliederstand seit der Gründung des Vereins. Auch sportlich konnte sich die RWK-Mannschaft diese Saison freuen: Nachdem sie seit 1998 durchgehend in der A-Klasse vertreten war, durfte sie nun den Aufstieg in die Gauliga feiern. Da der Jubiläumsverein der einzig im Ort ansässige Verein ist, übernimmt dieser auch die Organisation und Durchführung verschiedener Festivitäten. So ist er z. B. seit den 80er-Jahren verantwortlich für das Maibaumaufstellen und für die Durchführung des Johannifests, das zum Patrozinium der Vogacher Kirche alljährlich um den 24. Juni stattfindet.

Auf dieses Datum fällt nun auch das Festwochenende 2023. Nicht nur dem Elan der jungen Vorstandschaft, sondern auch dem außerordentlichen Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft ist es zu verdanken, dass solch ein großes Vorhaben überhaupt realisiert werden kann. Diverse Arbeitsgruppen im 23-köpfigen Festausschuss treiben seit zwei Jahren intensiv die Planungen hierfür voran. Zum Abschluss am Festsonntag, 25. Juni, werden im überschaubaren Ort etwa 60 Vereine empfangen.

Info: Die Feierlichkeiten starten am Freitag, 23. Juni, ab 20 Uhr mit einem Hallenfest. Am Samstag, 24. Juni, gibt es ab 18 Uhr ein Konzert, Ehrungen und einen Festabend. Am 25. Juni startet der Festsonntag mit einem Weckruf der Höglbuam Baindlkirch um 6 Uhr. Es folgt der Empfang der Vereine, ein Gottesdienst und der Festumzug.