3000 Euro Schaden bei Unfall mit Fahrerflucht

In Wulfersthausen rammt ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw und flüchtet. Der Schaden ist hoch.

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte hat am Montag auf der Oberzeller Straße in Wulfertshausen einen geparkten Pkw angefahren und ist anschließend geflüchtet. Laut Polizei ereignete sich der Unfall zwischen 16 Uhr und 19 Uhr. Der Unfallverursacher beschädigte dabei den Pkw an der gesamten linken Seite.

Am geschädigten Auto entstand ein Schaden von 3000 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)