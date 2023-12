Erneuter Einbruch im Friedberger Norden

Im Norden von Friedberg gibt es einen weiteren Einbruch. Der Beuteschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Es ist bereits der fünfte Vorfall innerhalb weniger Tage.

Die Polizei hat einen weiteren Einbruch über die Feiertage in Friedberg gemeldet. Demnach sollen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Wulfertshausen eingedrungen sein. Der Einbruch soll sich in der Moosstraße in der Zeit von Samstag, 10 Uhr bis Mittwoch, 10.15 Uhr, zugetragen haben.

Es entstand ein Beuteschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. Es ist nicht der erste Einbruch im Friedberger Stadtgebiet. Innerhalb der vergangenen Woche trugen sich bereits vier ähnliche Vorfälle im Friedberger Norden zu. (AZ)